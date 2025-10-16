"Vîdyo | Projeya Derwaza (Deriyê )Malek Selman li kêleka Mizgefta Mescid-ul-haram"

16 October 2025 - 21:30
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-"Muhammed bin Selman," şehzadeya Saudiya Arabistanê, ji destpêka projeya mezin a "Derwaza (Deriyê )Malek Selman" li bajarê "Mekke" ragihand. Ev projeyê zêdetir ji çend armancan heye û dê li nêzî " Mizgefta Mescid-ul-haram" û bi berfirehiyeke zêde ji 12 milyon metrekare were çêkirin. Armanca vê planê, peyda kirina xizmetên bilindtirîn bo heciyan Mizgefta ye. Ev proje cihên mayîndariyê, çandî û xizmetî tê de giredayî ye û hêjmarekî li gorî 900 hezar îbadetkaran dikare bicîh bike.
