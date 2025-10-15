?Em der barê berxwedana 'Yekîneya Siyê' de çi dizanin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Lîwayên Îzzeddîn el-Qesam, baskê leşkerî yê tevgera Hamasê, duh êvarê daxuyaniyek da û spasiya endamên "Yekîneya Siyê" kir ji bo rola wan di parastina girtiyên siyonîst de di şerê du salan ê qirkirinê yê rejîma dagirker li dijî Şerîda Xezzeyê.
Lîwayên El-Qesam pesnê hêzên nenas ên Yekîneya Siyê dan ku di dema şer de karîn girtiyên siyonîst di şert û mercên pir aloz de biparêzin û tekez kirin: "Van hêzan canê xwe feda kirin da ku soza berxwedanê ya azadkirina girtiyên me ji zindanên dijmin were bicîhanîn."
Em çi dizanin derbarê Yekîneya Siyê ya di nav Lîwayên El-Qesam de?
Yekîneya Siyê ya girêdayî Lîwayên El-Qesam di dema Operasyona Bahoza El-Eqsayê de rêjîma dagirker û hevalbendên wê dorpêç kir û girtiyên Siyonîst di şert û mercên pir tevlihev û xeternak de parast da ku leva sereke ya zextê li dijî dijmin biparêze da ku şerê qirkirinê biqedîne.
Yekîneya Siyê wekî yekîneya herî veşartî û profesyonel a Lîwayên El-Qesam tê hesibandin, û hebûna yekîneyeke wisa di Lîwayên El-Qesam de cara yekem di sala 2016an de hate eşkerekirin. Di dema Şerê Xezzeyê de, endamên vê yekîneyê bi parastina girtiyên Siyonîst ên di Berxwedanê de wekî rêbazek zextê li ser dagirkeran ji bo misogerkirina danûstandina serketî ya girtiyan û bidawîkirina şer hatin erkdarkirin.
Lîwayên El-Qesam endamên Yekîneya Siyê bi baldarî ji hemî lîway û komên şer hildibijêre, û ew ji bo baştirkirina kapasîteyên xwe yên ewlehî, leşkerî û şer ceribandin û perwerdehiya rasterast û nerasterast a taybetî derbas dikin.
Di nav pîvanên hilbijartina hêzên Yekîneyên Siyê de bawerî û dilsoziya kûr ji bo doza Filistînî û berxwedanê, xwestekek xurt ji bo fedakariyê, aqilmendî, û tevgerîna pîvandî û aram di krîz û rewşên awarte de, nepenî û parastina prensîba nepenîtiyê, û şiyanên ewlehî û leşkerî yên bêhempa hene.
Yekîneya Siyê di sala 2006an de piştî girtina leşkerê siyonîst Gîlad Şalît di nav Lîwayên El-Qessam de hate damezrandin. Erka sereke ya yekîneyê di wê demê de parastina vî leşkerê siyonîst bû heya ku peymana danûstandina girtiyan di bin sernavê "Dilsoziya Azadiyan" de di sala 2011an de hate bicîh kirin, ku tê de berxwedanê zêdetirî hezar girtiyên Filistînî, tevî şehîd Yahya Sinwar, serbest berdan.
Çavkaniyên Hamasê berê diyar kiribûn ku Şehîd Mihemed El-Dîf û Şehîd Mihemed Sînwar, birayê Şehîd Yahya Sînwar, ku damezrînerên Yekîneya Siyê ne, piştî girtina Gîlad Şalît fermana avakirina yekîneyê dane, û piraniya hêzên ku di damezrandina yekîneyê û parastina Gîlad Şalît de beşdar bûn ji kampa Xan Yûnis li başûrê Xezeyê bûn, ku Şehîd El-Dîf û Sînwar lê diman.
Yekîneya Siyê rêbazên taktîkî yên cûrbecûr bikar tîne ku di salan de ji hêla Lîwayên El-Qessam ve hatine pêşve xistin. Yekîneyê piştî girtina du leşkerên Îsraîlî, Hedar Golden û Aaron Şaul, di şerê Xezeyê yê 51 rojî yê 2014an de taktîkên xwe bêtir pêşxist. Paşê eşkere bû ku Aaron Şaul ji destpêkê ve hatibû kuştin, û
Îsraîlê cenazeyê wî di sibeha 19ê Çile de, tenê çend demjimêran berî ku agirbest bikeve meriyetê, dît.
Performans û Taktîkên Yekîneya Siyê di Rêvebiriya Girtiyan de
Li gorî çavkaniyên Hamasê, endamên Yekîneya Siyê ne tenê di vê yekîneyê de dixebitin, lê di heman demê de erkên din jî hebûn, di nav de beşdarbûna di operasyonên avêtina roketan, kolandina tunelan û mîsyonên din ên leşkerî de. Sedema vê yekê ew bû ku yekîne 24 demjimêran kar nedikir û her gav girtiyên Îsraîlî di destê wan de tunebûn, nemaze di salên ku rewşa li erdê aramtir bû û yekîne hêzên xwe pêş dixist û perwerde dikir.
Çavkaniyan rave kirin ku endamên yekîneyê bi taybetî ji bo ewlekirina girtiyên Îsraîlî hatine perwerdekirin. Lêbelê, piştî êrîşa 7ê Cotmeha 2023an, ku di dema wê de bi sedan Îsraîlî ji deverên derdora Xezzeyê hatin girtin, ew bi dijwariyek mezin re rû bi rû man.
Di dema şer de, Yekîneya Siyê ferman wergirt ku girtiyan ji cihekî ber bi cihekî din ve biguhezîne. Ev veguhastin hem li ser erdê û hem jî bi tunelên bin erdê hatin kirin.
Pêvajoya veguhestina girtiyên Îsraîlî ji cihê girtina wan ber bi xala radestkirinê yek ji erkên sereke yên Yekîneya Siyê bû. Yekîneyê, digel hêzên din ên şer ên El-Qessam, operasyonên xapandin û kamuflajê yên ewlehiyê pêk anîn. Hin ji taktîkên ku hatine bikar anîn veguhestina girtiyan ji wesayîtekê ber bi wesayîteke din û karanîna çend wesayîtên wekhev ên heman reng û modelê ji bo ku rêya veguhastinê nenas bimîne û xetera tespîtkirinê kêm bike, bû. Ev pêvajo berdewam kir heta ku girtî li xala radestkirinê ji hêzên Xaça Sor re hatin veguheztin.
Yekîneya Siyê her gav li gorî qanûna Îslamî bi girtiyên Siyonîst re baş tevdigere, û berevajî muameleya hovane ya dagirkeran a bi girtiyên Filistînî re, endamên Yekîneya Siyê lênêrîna bijîşkî û psîkolojîk a pêwîst ji girtiyên Îsraîlî re peyda dikin.
Her kes dizane ku Şerîda Xezzeyê, wekî deverek deşt bê daristan û çiya li ser şerîtek teng a peravê ku ji her alî ve dorpêçkirî ye, kapasîteya kamuflaj û veşartinê tune ye, lê dîsa jî berxwedan bi awayekî ecêb karîbû girtiyên Siyonîst du salan bihêle, û rejîma Siyonîst, tevî ku teknolojiyên herî nûjen ên Rojavayî û Amerîkî û çalakiyên xwe yên sîxuriyê yên berfireh hebûn, nekarî cihê girtiyên xwe yên li Xezzeyê bibîne, ev hemû bi saya endamên Yekîneya Siyê.
Ev yekîne xwe dispêre kamuflaj, xapandin û taktîkên revê yên pir sofîstîke û rast, û dagirker qet nekarîn tevgerên endamên Yekîneya Siyê bişopînin û cihên wan bibînin, hetta di dema operasyonên veguhastina girtiyan de jî.
