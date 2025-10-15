Kadîr Akaras: Lûtkeya Şerm El-Şêx wê Rêya Berxwedanê Naguherîne + Vîdyo

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Serokê On4 Tv, analizkerê siyasî û zanaê dîn Kadir Akaras, li programa zindî ya kanalê agahdariyê ya dewletî ya Îranê beşdar bû, û li ser “Operasyona Bahoza Aqsa” û serdema herêmî ya dawî ya li bajêr Şarm El-Şeyhê di Misrê de, şîroveke girîng kir.
Di destpêka axaftina xwe de, Akaras rêz û hûrmêtê xwe ji gelê Îranê nîşan da û balê da ku piştgirîya wî ji dosya Filistînê girîngiya mezin a insani û îdîolojik heye. “Gelê Îranê ku bi rûmet û berdest e, her dem li aliyê gelê Filistîn û serdema direnişê maye. Ev piştgirî ne tenê siyasî ye, lê her weha duruşek îdîolojik û meşhûr e.” got.
Akaras di dema şîroveya encamên Serdema Şarm El-Şeyxê de got ku ev civîn li gorî nimûneyên berê di rêze yek xistinê de ye: “Encama vê serdema ne ji peymana Camp David û Oslo ne cuda ye. Di forma xweş û xwecihî tê lidarxistin, lê piştî derî de Amerîka, ku herî mezin piştgirê rejîma Siyonîst e, rolê bingehîn lê dike.” got.
Li gorî vê analizkerê siyasî, vê cure civînên armanca xwe di navberê zayînkirina hêza gelê Filistînê de danîne, lê encamê wê ne karîbû di rêza direnişê de guhertinê bide. “Gelê Filistîn ji zêdetir ji 75 salan xwe li dijî desthilatdariya xwe dixwaze azadî xwe bistîne. Her qas ev civînên bi reklaman mezin hatine pêşkêş kirin, nekarin azmûn û hêza gelê Filistîn û serdema direnişê şikandin.” got.
Zanistvanê dînî Akaras, balê da ku direniş ne tenê siyasî ye, lê her weha bingehîn perwerdeya îdîolojî û insaniye. Wê got: “Direniş dê li ser rêya xwe berdewam bike. Tu peymanek siyasî, prosese diplomasî an jî serdema xwecihî nekarin vê rêbazê betalkirin. Hêza azadiya gelan nekarî di ser maseyê de ji aliyê kararên destûrî bê rêveberîyê bêje.”
Di dawiya gotinên xwe de, Akaras balê da ku Serdema Şarm El-Şeyxê, ne armanca rastkirina aştiyê li herêma, lê armanca parastina hêza heyî û zayînkirdina direnişê ye. Wê got: “Ev tevgerên bê encam bimînin. Rêya direnişê dê bi hêza herî zêde berdewam bike.”
