“Rêxistina cemaetî ya hevaltî bi Qur’anê li Îmamzadeya Hacere Xatun li Senendec”

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Merasîma giyanî ya kombûna Qurana Pîroz roja Înê êvarê bi amadebûna komek ji alim, mamoste, xwendevanên navdar û pêşwaziyek berfireh ji aliyê bawermendên Sine ve hate lidarxistin.
Di vê merasîmê de, xwendina ayetên Qurana Pîroz ji aliyê xwendevanên navdar ve û pêşkêşkirina û lêgerîna muzîka folklorî ya defê, hêvî û rewşa taybetî ber bi vê çarçoveyê da.
Rêveberê Giştî yê Weqf û Karûbarên Xêrxwaziyê yê Parêzgeha Kurdistanê di kêliya merasîmê de got: "Civînên Quranê derfeteke hêja ne ji bo xurtkirina dostaniya mirovan û hezkirina wan ji bo peyva wehyê, û pêşwaziya berbiçav a xelkê Sine nîşan dide ku ew çiqas bawerî û eleqeya wan bi têgehên Quranê heye."
Hocjatoleslam Mihemed Karvand zêde kir: "Lidarxistina bernameyên bi vî rengî li cihên pîroz têkiliyên çandî û olî di civakê de xurt dike û roleke girîng di pêşvebirina şêwaza jiyana Quranê de dilîze."
Wî bi bîr xist ku Pêşbirka Quranê ya Pîroz a Neteweyî ya 48emîn bi slogana herheyî "Quran, Pirtûka Yekîtîyê" dê ji sibê pê ve li Sine were lidarxistin, digel xelatên rojane yên taybet û çar destûrnameyên Hec û Umreyê yên taybet ji bo vexwendî û beşdaran.
Ev civîna geş di berdewamiya bernameyên taybet ên Quranî yên Weqfên Kurdistanê de di dema pêşbirkên Qurana Pîroz ên seranserî de hate lidarxistin û reng û tama manewî da atmosfera bajarê Sine.
Hêjayî gotinê ye ku pêşbirkên Qurana Pîroz ên seranserî dê ji sibê, 26ê Cotmehê heta 5ê Mijdarê li bajarê Sine bi beşdariya 450 beşdaran ji seranserê welêt werin lidarxistin.
