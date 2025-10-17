"Derkirina giştî ya penaberên kurd li Japonyayê"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Kurdên ji Tirkiyê koçî Japonyayê bûne û li wir daxwaza penaberiyê kirine û di pîşeya hilweşandina avahiyan de dixebitin, kêmbûna hêza karkêrî ya Japonyayê temam dikin, lê tunebûna rewşa qanûnî, wan bi metirsîyan re rû bi rû kiriye.
Di salên dawî de ku kurdên Tirkiyê ber bi Japonyayê koç kirine û li wir daxwaza penaberiyê kirine, tenê yek kes li gorî dengê dadgehê û li ser bingehê tirsê maqûl ji êş û nekariya sîstema dadmendiya Tirkiyê ji bo astengkirina şkence û noqkirina kesên gumanbar yên piştgirî ji PKKê, mafê penaberiyê bigire.
Bi vî rewşî, penaber li Japonyayê heta du sal berî niha ji wê valahiya qanûnî sûd werdigirin ku destûr dida wan piştî reddana çend carên daxwaziya wan dîsa daxwaz bikin û di encamê de bikaribin bi awayekî demkî û qanûnî li wê welatî bimînin, lê piştî rakirina wê valahiyê, reddana derkirina wan penaberan lez bûye û hevdemî li gel vê, zêdebûna gotinên nijadperest û hesta dijî biyanî raport kirine.
Di sala 2023an de, Qanûna Kontrola Penaber û Nasîna Penaberan hate çêkirin da ku birêveber karibin kesên ku sê caran an zêdetir bê pêşkêşkirina sedemên nû daxwaza penaberiyê kiribe, derxin.
Piştî vê, Wezareta Dad û Ajansa Xizmetê, di Gulanê 2025ê de pêşnûmeya bi sifir ragihandina koçberên neqanûnî ji bo ewlehiya gelê Japonî dest pê kir. Ev pêşnûmê dixwast di nav sê salan de, jimara derkirinan du qat bike.
Li gorî raporta Ajansa Koçberiyê, di navbera Pûşperê 2025an de, 203 bûyerên derkirinê pêk hatin ku nêzîkî yek ji pêncan wan welatiyên Tirkiyê kurd bûn.
