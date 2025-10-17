Mamoste Îmamî: Berxwedana gelê Xezzeyê dê di dîrokê de bimîne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Îmamê Înê yê Mahabadê, di xutbeyên xwe yên vê hefteyê de di nimêja Înê ya Mahabadê de, dema ku bîranîna şehîdên Filistînî rêz girt, gelê bindest ê Xezzeyê wekî sembola berxwedan û rawestana li dijî dagirkerî û zilmê bi nav kir û got: Di du salên borî de, 68,000 kes di encama êrîşkariya rejîma Siyonîst de şehîd bûn, ku ji wan 20,000 zarok û 12,000 jin bûn.
Mamosta Abdelselam Emamî diyar kir ku sûcên li dijî gelê Xezzeyê ne nû ne û ne jî qediyane û got: Zêdetirî 2,700 malbatên Filistînî bi tevahî hatine wêrankirin û tenê di du mehên borî de, 500 kesan ji ber birçîbûnê jiyana xwe ji dest dane.
Wî zêde kir: Em pêşwaziya bidawîbûna xwînrijandinê dikin, lê rastî ev e ku rehên vê zilmê kûr û berdewam in.
Îmamê Înê yê Mehabadê her wiha spasiya gelê Îranê, bi taybetî gelê Mehabadê, ji bo piştgiriya wan a berfireh ji bo gelê Xezzeyê kir û got: "Gelê me bi her tiştê ku dikarî li kêleka gelê bindest ê Filistînê sekinî, tevî alîkariya berfireh a ku ji vî bajarî ji bo gelê Xezzeyê hat şandin."
Mamosta Emamî pesnê berxwedana gelê Xezzeyê da û got: "Bajarekî biçûk karîbû li hember hêzên çekdar ên heta diranan bisekine. Leşkerên nenas ên ku li ser singê wan rutbe tunebûn, lê bi bawerî û biryardariyê li hember êrîşên rejîma Siyonîst sekinîn."
Wî zêde kir: "Bi hezaran silav ji gelê mezin ê Xezzeyê re û silav ji hemî gelên azad ên cîhanê re, bi taybetî xwendekar û çalakvanên ku li welatên Rojava bûne dengê gelê Xezzeyê."
Di beşek din a xutbeyan de, Mamosta Îmamî behsa cihê zekatê di reformkirina civaka Îslamî de kir û got: "Xudan dewlemendî kiriye amûrek ji bo ceribandina dilsozî û hevgirtina Misilmanan." Zekat di navbera mirov û civakê de girêdanek diafirîne û rolek girîng di kêmkirina xizaniyê û xurtkirina empatiyê de dilîze.
Berî destpêkirina xutbeyan, Kolonel Şehriyar Pûrfazlî, fermandarê Lîwaya 364emîn a Şehîd Nasirzade ya Artêşa Mehabadê, di salvegera damezrandina rêxistina îdeolojîk û siyasî ya artêşê de, li ser fedakarî û amadebûna hêzên artêşê di parastina welêt de axivî û bal kişand ser hin destkeftiyên di rûbirûbûna gefên dijmin de ji destpêka şoreşê heta şerê 12 rojî yê dawî.
Îmamê Înî’ya Mehabadê got: Bajarekî biçûk a Xezze bi gelêkê dijwar û bê xwestî, li dijî makîneyê şerî ya Siyonîstê rawesta û vê rawestiyê di bîranîna dîrokê de bimîne.
