Zanîngeha Kurdistan li rêza zanîngehên girîng yên cîhanê de ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Li gorî encamên rêzkirina herî dawî ya zanîngehên cîhanê (CWUR) ji bo sala 2025an, Zanîngeha Kurdistanê di nav 21 hezar û 462 zanîngehên ku hatine nirxandin de gihîşt rêza 1,700. Ev serkeftin, ji bilî ku Zanîngeha Kurdistanê di nav ji sedî 8 ên zanîngehên pêşeng ên cîhanê de cih digire, pêşketineke sê astî di rêza neteweyî ya zanîngehê de nîşan dide û di nav zanîngehên Îranê de di rêza 28emîn de ye, li gorî Zanîngeha Bu-Elî Sina li Hemedanê, Zanîngeha Rezî li Kirmaşan, Zanîngeha Tarbiyat Modares, Zanîngeha Mazinderan û Zanîngeha Yezdê.
20 October 2025 - 13:23
News ID: 1740659
