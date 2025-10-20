Muftiyê Omanê: Dilovaniya Berxwedanê ji bo girtiyên Îsraîlî re sedemê hevduatiya cîhanî kişand

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Şêx Ehmed bin Hemed El-Xalîlî, Muftiyê Mezin ê Sultanetiya Omanê, reftarên berxwedanê yên li Xezzeyê li hember girtiyan pesnê xwe da û got: "Yek ji nîşanên serkeftina îlahî ya berxwedanê dilovanî û tehemûla li hember girtiyan bû; heta wê radeyê ku wan bi xwe devê xwe vekirin da ku pesnê vê reftarê bidin."
Wî zêde kir: "Ev reftarên mirovî û comerd ne ecêb e, ji ber ku ew yek ji faktorên herî girîng ên sempatiya milet bi berxwedanê re ye û yek ji bingehên herî mezin ên heyranî û meyla gelên cîhanê ber bi Îslamê ve ye."
Etîket
Muftiyê Omanê
Îsraîl
Xezzeyê
Berxwedana Îslamî
