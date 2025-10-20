  1. Home
Muftiyê Omanê: Dilovaniya Berxwedanê ji bo girtiyên Îsraîlî re sedemê hevduatiya cîhanî kişand

20 October 2025
Muftiyê Mezin a Omanê pesnê reftara berxwedana li Xezzeyê ya li hemberî girtiyan da û got: Yek ji nîşanên serkeftina xwedayî ya berxwedanê dilovanî û tehamul li hemberî girtiyan bû. Heta ku ew bi xwe dest bi pesnê vê tevgerê kirin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Şêx Ehmed bin Hemed El-Xalîlî, Muftiyê Mezin ê Sultanetiya Omanê, reftarên berxwedanê yên li Xezzeyê li hember girtiyan pesnê xwe da û got: "Yek ji nîşanên serkeftina îlahî ya berxwedanê dilovanî û tehemûla li hember girtiyan bû; heta wê radeyê ku wan bi xwe devê xwe vekirin da ku pesnê vê reftarê bidin."
Wî zêde kir: "Ev reftarên mirovî û comerd ne ecêb e, ji ber ku ew yek ji faktorên herî girîng ên sempatiya milet bi berxwedanê re ye û yek ji bingehên herî mezin ên heyranî û meyla gelên cîhanê ber bi Îslamê ve ye."
