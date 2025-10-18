"?Çima hevalên Îmam Elî (a) di şerên xelîfeya duyemîn de beşdar bûn"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Fetihkirin, tevî fetihkirina Îranê, piştî wefeta Resûlê Xwedê (s.x.a)Destpêkê wan fetîhan di demê Ebu Bekir de bû, di demê Omar de gihîşt serî bilind, û di demê Osman de bi kuştina Yezdgerd ji hêla Îranîyan, teqrîben hemû Îran hate girtin. Lê fetîhan di demê Îmam Elî (s.x) de rawestiye.
Her çend ew fetîhan di xelîfeta Îmam Elî (s.x) de ne bûn, lê Îmam nikaribû vê yekê bêdeng bimîne, çimkî:
- Heke leşkerên Îslamê têkoşînê şikestin, Îslam ê herdem ji nav erdê were jêbirin.
- Heke leşkerên Îslamê serketin, pêwîst bû ku nû-musliman bi rastî islam fêm bikin û herî kêm zararkirin û mirin bê.
Îmam Elî (s.x) ne di fetîhan de bi rastî beşdar nebû, ne destê xwe li şemşîr da û zarokên wî jî nebeşdar bûn; lê hin ji ashabên wî di vê dema fetîhan de hebûn, wek:
- Ammar,
- Huzayfe bin Yeman,
- Haşim bin ʿUtbe bin Ebi Veqas ku navê wî "Haşim Merqel" bû,
- Abdullah bin Budayl,
- Beraʾ bin ʿAzib,
- û Salmanê Farsî.
Lê şexsiyeta Salman, ku asalê Îranî heye, ji aliyê tiştên şovenistên zextdar zêdetir di bin anqesînê de hatîye. Salman serfiraziyeke mezin ji bo her Îranî ye û Rojbêrê Xwedê (s.a.w) wî bi vê re pîroz kir:
«Ew zanîna destpêk û dawîn hildibîne, deryayeke bêdawî ye û ew ji me yê Ahlê Beytê ye.»
Şewekê şûbeyan ji hêla wan ku hestê welatperweriyê tê xurt kirin, dixwazin şexsiyeta wî bibinirîn. Ew dixwazin bêjin Salman di fetîhan de rol hebû û li vir ji wî re têkoşînên giran kirin.
Lê çima Salman beşdarî fetîhan bû?
Raport diyar dike ku Salman di wan fetîhan de wek medyator bû da ku şerên zêdetir nehêlîne û li gel wan xebitandin da ku kar bi aştiya qedîne û zarokên xwînê kêmtir bibe. Ew di fetîha Medaynê de bi gelê bajarê re gotûbêj kir û wan qebûl kirin ku jizya bidin.
Ev tişt herweha ji aliyê Pîrnîya (ku jî mîna wan xwesteyên şovenistî heye) jî neqandin e; ew dibêje:
Salman gelê Bahresîr (Yeh Ardeşir) bi islamê radayî û leşkerên wê herêmê şer ji dest kirin.
Heke tiştek bi çavê îranî ne-muslim û welatperwer were temaşe kirin, pêwîst e şukur ji Salman were kirin, çimkî ew ji bo Îran xizmet kir û heta qasî ku karîb bû şer nehat afirandin û herdu alîyan ji xerabiyên şer parastin.
Ji aliyê din, hevkariya Salman bi xelîfan dikare mîna hevkariya Îlî bin Yeqtîn di darbarê xelîfên Abbasî de were têgihiştin; ew jî bi fermana Îmam Mûsa Kâzım (s.x) bi xelîfên Abasî re hevkarî dikir da ku bi kêm kirina zulmê li ser hevalên xwe alîkariyê bike.
Salman heke xwenda destê xwe li ser hukûmetê Medaynê bû, xwe ji şîrî nabeşî di dorê madyayê de asteng dikir. Ew dema serdariya xwe li Medaynê 5000 dirhem meşkûrê wergirt û ew hemû ji bo rêya Xwedê dimeşand, xwarina xwe ji xebata xwe amade dikir û bi cilê kevn jî dijî û heta ser mescidê vedigere û ji gelê xwe xutbeyê dide.
Rewşa wî ev qas bû ku hinekî kesên nexweş û heta zarokê jî wî dixwazînînê bikin, lê wî ne li wan re tu çalakî nekir. Ew bi nêzîyayî di koçeyan û daristanên Medaynê de wek kesekî nasname nake diçû û hin caran kesekî xayal dike ku karîgerê baran e, wî jî barê wî digirt û maşa wergirt.
Ew bi çêkirina sîpan xwe dixwazî xwe bi xwe bimînin û her maşa zêdetir ji bo sedaka xwe dide. Heta ku Omar bi vê şêwazê dijî wî şikayet dikir û Salman jî wê şikayetê bersiva wî da û ji karê xwe parast.
Nameyên ku di nav Omar û Salman de hate guherandin nîşan didin ku Salman ji Omar re peymanê naxwast.
Wî armanca xwe ji serdariya Medaynê ev jî diyarkir:
«Ey Omar, bizan ku ez serdariya Medaynê nikirîm heke ne da ku wekî Rojbêrê Xwedê (s.a.w) hududên Xwedê bi hidayet û delîl bicîh bikim û li nav wan wek rêya wî bibim.»
Di dawiya nameyê de jî li piştgirîya Îmam Elî (s.x) ragihand û got:
«Ew jî bizan ku heke Xwedê herî baş û xeyrê vê ummetê xwest û heke ew rêberî û hidayetê vê gorûpê dixwest, bêguman pêşwaz û herî baş yê wan dê wek wî yê serdariya wan be. Heke ew ummet ji Xwedê re têr bûbûn û bi rastî li ser Rojbêrê Xwedê (s.x.a) vegerîbûn, tu qet naxwestî navê we ‘Emîrê Muminîn’ bibe!»
Ev name xwedî delîl e ku Salman Îmam Elî (silav liwanbin) hesib dikir wek serok û ji wî hidayet û rêberî wergirt.
Çawa hin kes wî dijî dinê u xweya ji bo madyayê hatin islamê şermend dikirin? Bi vî şêwazî bi hukûmetê nexweş nikare kesekî bi hesibê xweda xwestanê dinê şermend bikin, herçiqas di 20 salî berê ji bo vê hukûmetê plan kirî be.
Ji aliyê din, dema ku Selman islamê pejirandî bû, heta têkoşîna îslamê li Hejazê nakez bû, herweha li ser îslamê li Îran û Rum jî, heta şopandin tune bû.
Tenê heke bêjin Selman xebata serketina îslamê li Îran û Rum ji Rojbêrê Xwedê (s.a.w) fêm kiribû, ku ev jî şehadet dide rastîya dinê îslamê.
Xelîfên bi hêzê leşkerî herêmên îslamê fireh dikin, lê li gorî pêşwazîya îslamê planêkî pirr têkilî nehat çêkirin. Ev kar sedem dike ku erdên nû ku hatin girtin bi dinê îslamê zêdetir nas nebin û tenê hejmarekê musliman zêde bibe.
Şehîd Motahhari pêwîstiyê zêdetir ji vî fetîhan wekî sedema zêdetir jiyana ku "cahiliyên dînî" (wek xwariciyan) bûn dibîne.
Lê tiştê girîng ev e ku hevdîtina rastînên Îmam Elî (a.s) di wan fetîhan de hem dikare zêdetir têkoşînên zordarê bike, hem jî vî darwazayê têkçûnê yên daîwîna dinê berdewam bike û nû-musliman bi rastî fêm bikin.
Ji bo vê yekê hevdîtin û hêvîkarîyên wek Selmanê Farsî, Huzayfe bin Yeman, Haşim Merqal û Ammar Yasir pîroz e.
Seyyid Câfer Murtazâ Amelî di vê babetê de dibêje:
«Eger ashabên pîroz di vê fetîhan de nebeşdar bûn, dinê di encamê de rewşa xerab dike û ji bo muslimanê şerîr dibe. Beşdariyê wan derfet dide ku gelek ne-erbên bi îlm û tefsîrên îslamî û aşti bi dinê nas bûn. Di dîrokê de di nav hevkaran de gelek ulemayê, faqîh û fikrvan ji vî qada ve derketin.»
Muhammed Cevad Muxnîye jî dibêje:
«Sahabiyên şîʿî di pêşveçûna te'sîsa te'sîsîya şîʿîyê rolê serekeyî hebûn. Her der ku herin, gelê bi qada Qur'an û hedyet bi şewq û sabr têkevin şîʿîyê.»
Xulasa:
Ji ber hemû tiştan, beşdariyê ashabên Îmam Elî (s.x) fêdeyên pir hebûn, wekî:
- Hêviya wan bû ku ziyan û mirin kêmtir bike, bi taybetî Salmanê Farsî ku bi zimanê farsî û erebî zimanê wan fêm dikir, li çend bajarî wek medyatorê şerê zêdetir negirt û kar bi aşti qedand.
- Beşdariyê ashabên dikir ku îslamê rastîn, ku pêwendî li Ghadeerê û Ehlî Beytê heye, bi herêmên nû ku hatin girtin vegere û her herêmek ku Ashab hebû, şaxa hezkirina Ehlî Beytê hate şandin û bi demê şûn bû bîrî.
Your Comment