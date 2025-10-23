Sed roj piştî karesata Swêdayê ya li Sûriyeyê / Zêdetirî 127 hezar malbat hê jî koçber in

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Her çend 100 roj ji bûyerên xwînî yên li parêzgeha Suweydayê ya Sûriyeyê derbas bûne jî, bi hezaran malbatên koçber ji gundên li rojavayê parêzgehê hîn jî di şert û mercên mirovî yên pir dijwar de dijîn. Ev koçberiya berfireh piştî pevçûnên di meha Tîrmehê de di navbera hêzên ewlehiyê yên girêdayî hikûmeta Colanî û komên eşîrên herêmî de çêbû, ku di wan de bi dehan gund hatin hedefgirtin û beşek mezin ji xanî û binesaziyê wêran bûn.
Faten Judiyeh, endama ofîsa rêveberiya alîkariyê li parêzgeha Suweydayê, ragihand ku zêdetirî 127,000 malbat ji 36 gundên bandordar koçber bûne, ku piraniya wan bi tevahî wêran bûne.
Li gorî wê, parêzgeha Suweydayê deriyên xwe ji bo qebûlkirina hemî koçberan vekiriye, lê hîn jî nêzîkî 1,700 malbat bê stargeh in û em neçar mane ku çend dibistanan veguherînin navendên manê yên demkî.
Li gorî amarên fermî, tenê li bajarê Swêdayê, 355 malbat li 14 dibistan û çend ofîsên hikûmetê hatine bicihkirin, û malbatên din jî li dibistan an avahiyên giştî yên li deverên Şehba, Selxd û El-Qerya penageh girtine.
Judiya behsa pêla hevgirtina gel di rojên destpêkê yên krîzê de kir û got: "Di destpêkê de, alîkariya giştî û bexşên ji penaberên Sûrî yên li derveyî welêt pêdiviyan pêk dianîn, lê niha, piştî 100 rojan ji koçberiyê, ev piştgirî bi tundî kêm bûye û şiyana mirovan ji bo berdewamiya dayîna alîkariyê winda bûye. Ji aliyekî din ve, alîkariya ji rêxistinên navneteweyî pir sînordar e û tenê beşek piçûk ji pêdiviyên bingehîn ên koçberan vedihewîne.
Bi nêzîkbûna sala nû ya xwendinê re, di warê kêmbûna dibistanan de pirsgirêkek mezin derketiye holê, ji ber ku gelek dibistan di destê malbatên koçber de ne. Ji ber vê sedemê, avahiya nû ya dadweriyê û çend saziyên hikûmetê yên wekî "Rêxistina Geşepêdanê" û "Yekîtiya Cotkar û Karkeran" veguheriye navendên manê yên demkî, lê kêmbûna cîh berdewam dike.
Bi nêzîkbûna zivistanê re, krîza sotemeniyê jî bûye fikarek mezin. Ji ber şert û mercên çiyayî yên Parêzgeha Siwêdayê û sermaya dijwar a li herêmê, dabînkirina sotemeniya dîzelê bûye pirsgirêkek cidî. Kêmbûna avê ji ber zexta bilind a li ser bîran û qutbûna elektrîkê ya dubare jî rewşê xirabtir kiriye; elektrîk tenê ji bo nêzîkî saetek û nîvekê di rojê de peyda dibe û gelek pomp ji ber kêmbûna sotemeniyê nexebitin.
Ji aliyekî din ve, karmendên sivîl ên li Parêzgeha Swêdayê ji sê mehan zêdetir mûçeyên xwe wernegirtine, ji ber vê yekê malbat nikarin pêdiviyên xwe yên bingehîn bicîh bînin. Gelek kesên bêwar ên ku navendên bicihbûnê terikandine, ji ber zêdebûna kirê û windakirina dahatê di avahiyên neqediyayî an jî xirab de dijîn û li bendê ne ku vegerin malên xwe yên wêranbûyî.
"Nawal Naeem", endamek Ofîsa Rêvebir a Perwerdehiyê ya li parêzgeha Swêdayê, diyar kir ku karanîna dibistanan ji bo bicihkirina penaberan pêvajoya perwerdehiyê li gelek deveran asteng kiriye û got: Hin xwendekar neçar mane ku bi dorê an jî bi awayekî nîv-dem bixwînin, û komek din jî ji perwerdehiyê bêpar mane. Krîza veguhastinê û lêçûna wê ya bilind jî li zehmetiyan zêde kiriye, her çend nêzîkî 90 ji sedî mamosteyan bi dilxwazî ders didin.
Di rewşên weha de, saziyên herêmî banga mudaxeleya tavilê ya rêxistinên navneteweyî dikin da ku mûçeyên karmendan, sotemeniya zivistanê, cilên germ û derman li parêzgeha Swêdayê peyda bikin, ji ber ku zivistan tê û parêzgeh li ber krîzek mirovî û krîzek mezin e. sarbûn.
