Alîkarên Galatasarayê bi hilkişandina ala Filistînê daxwaza bidawîanîna qirkirinê li Xezzeyê kirin + vîdyoTirkî:

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di dîmenek bi coş û sembolîk de, alîgirên tîma futbolê ya Tirkiyeyê Galatasaray roja Çarşemê bi şev tribunên stadyuma Rams Park a li Stenbolê bi rengên ala Filistînê Reng kirin û ji bo piştgiriya gelê Xezeyê dirûşme qîr kirin. Ev çalakî di dema maça tîma wan a li dijî Gleimet a Norwêcî di qonaxa komê ya Lîga Şampiyonên Ewropayê de pêk hat.
Temaşevanan bi hezaran perçeyên kaxezê rengîn hildan da ku li beşa bakurê stadyûmê wêneyek mezin a ala Filistînê çêbikin. Di nav vê pêşandana balkêş de, pankartek mezin bi hevoka "Jenosîdê Rawestînin" û yek jî bi slogana "Filistîn Azad e" derket pêş, û atmosfera maçê veguherand dîmenek hevgirtina mirovan û nerazîbûna li dijî jenosîda li Xezzeyê.
Tribunên stadyûmê, bi tevliheviyek reş, spî, kesk û sor, bûn tabloyek hunerî û watedar ku bala kamerayên medyaya cîhanî kişand. Di heman demê de, berî û di dema maçê de dirûşmeyên bi coş ji bo piştgiriya Filistînê deng vedan, ji ber ku alîgirên klûbê careke din nîşan dan ku futbol dikare bibe dengê wijdanê mirovahiyê, ne tenê qadeke werzîşê.
Vê dîmenê atmosferek cuda da lîstikê, ku pêşbirka Lîga Şampiyonên Ewropayê bi peyamek exlaqî û mirovî ve girêdayî bû, di demekê de ku wêneyên wêranî û êşa gelê Xezeyê wijdanê cîhanê diêşandin.
Çalakiya alîgirên Galatasarayê kevneşopiyeke dirêj a alîgirên futbolê yên Tirk di piştgiriya doza Filistînê de domand, kevneşopiyeke ku di salên berê de di dema êrîşên Îsraîlê yên li ser Xezeyê de dubare bûye. Analîstên werzîşê dibêjin ku tiştê ku li Stenbolê qewimî nîşaneya helwesteke civakî û neteweyî ya li Tirkiyeyê ye ku ji futbolê wêdetir diçe pabendbûneke exlaqî ya bi edalet û mirovahiyê re.
Di dawiya maçê de, dirûşmeyên "Filistîn, Filistîn" careke din li stadyûmê deng vedan, û medyaya navneteweyî wêneyên balkêş ên ala Filistînê ya li ser stantên alîgiran ji nû ve weşand. Bi vê jestê, temaşevanên Galatasarayê nîşan dan ku werzîş dikare bibe peyamberê aştî û edaletê û dengê neteweyên bindest bigihîne quncikên herî dûr ên Ewropayê.
