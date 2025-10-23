Hewldanên malbata Netanyahu ji bo lêborîna wî berdewam dikin.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Rêxistina Radyo û Televîzyona Îsraîlê ragihand ku Sara Netanyahu, jina Serokwezîrê rejîma Îsraîlê, ji wezîrên partiya Likud xwestiye ku nameyek ji Serokê rejîma Îsraîlê, Isaac Herzog re îmze bikin û daxwaza efûyê ji bo Netanyahu bikin.
Divê bê zanîn ku heta niha çend rûniştinên dadgehê li dijî Netanyahu bi tohmeta gendelî, bertîl, sextekarî û binpêkirina baweriyê hatine lidarxistin; Netanyahu her derfetek ji bo xwe ji van rûniştinan girtiye, di nav de dirêjkirina şerê li Xezzeyê û zêdebûna êrîşên li ser Lubnanê.
......................
Dawiya peyamê /
23 October 2025 - 10:10
News ID: 1741891
Source: https://fa.abna24.com/
Çavkaniyên nûçeyan ên siyonîst radigihînin ku jina Benyamin Netanyahu daxwaza efûkirina wî dike.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Rêxistina Radyo û Televîzyona Îsraîlê ragihand ku Sara Netanyahu, jina Serokwezîrê rejîma Îsraîlê, ji wezîrên partiya Likud xwestiye ku nameyek ji Serokê rejîma Îsraîlê, Isaac Herzog re îmze bikin û daxwaza efûyê ji bo Netanyahu bikin.
Your Comment