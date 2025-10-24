Li Îdlibê di navbera hikûmeta Sûriyeyê û koma cîhadîst a bi eslê xwe Fransî de agirbest hat ragihandin

Li gorî agahdariya Ajansa navneteweyî ya Ehlibeyt (s.x)- ABNA- Piştî çend rojan şerê navbera hêzên ewlehiyê Sûriyê û tîma cîhadî ya fransawî-tabar “Girdana El-Xuraba” di parêzgeha Idlibê de, her du aliyan li ser ateşbêsê gihîştin hev.
Ev şer piştî tuhmetên wekî revandin (adam-rabiyê) û ava kirina dadgehê nepermitted (nepermisî) di kompa al-Ferdan, ku cihê rawestgehê şergerên derveyî ye, dest pê kir.
________________________________________
Destpêka şerê bi şikayeta gelê herêmî re
Wezareta navxweyî ya Sûriyê ragihand ku hêzên ewlehiyê piştî şikayetên gelê herêmî derbarê tevlêbûna çalakiyên xeternak û revandina keçekê ji hêla endamên Girdana El-Xuraba ve, kompa al-Ferdan li bakurê Idlibê girtin.
Ev kamp di nêzî bajarê Harim û sînorê Tirkiyeyê de ye û di nav de çeteyên fransawî-ziman û malbatên wan dijîn.
Omar Diaby û têkçûnê tensiyona
Di operasyonê ewlehiyê de, Omar Diaby, ku bi navê Omar Omsen tê zanîn û serokiya tîma dike, refuza kir ku xwe bide destê hikumetê.
Ew di nav kompa xwe de xwe şûnde û destgirtî derketina sivîlan asteng kir, bi tirsandin û tirsxistina gel, û bi şewata çete yên xwe şerê bi hêzên ewlehiyê kir.
Tîma El-Ghuraba di danegeyê xwe de dawet kir ku hikumeta Sûriyê bi ezmûnên parastina Fransa hevkariya kir û ev xebat “xiyanetekî mezin” e.
Bersiva hikumeta Sûriyê
Ehmed Mûfeq Zêdan, şêwirmendê medyayî ya serokê Sûriyê, di platforma X de nivîsî:
“Ev şer ji ber refuzê wan ji peymana qanûnê bûye, ne ji ber ku ew derveyî ne. Heke civakîyê Sûrî jî ev heman tişt kiribû, heman careyê hatibû agir girtin. Sûriyê îro welatekî li ser qanûn e û hemû kes pêdivî ye qanûn rêz bike.”
Detayên peymana ateşbêsê
Çavkaniyên herêmî ji rojnameya al-Arabi al-Cedid re gotin ku peymana ateşbêsê di xwe de tê girtin:
• Dawî kirina rewşa alarmê,
• Vegerandina silaxên giran bo kışlaya (padeganan),
• Rawestina kampanyayên medyayî yên teşwîqî,
• Qedexekirina gotûbêjên têgihandina nifaqê,
• Şandina miletan û kêşeyan bo dadgehên şer’î yên wezareta dadê,
• Destûrê ji hêzên wezareta navxweyî bo ku li kampê bêtin û kontrolê ewlehiyê li wir bikin.
Herwiha, komîsyonek navberî ji bo şopandin û lêkolîna dosyaya Omar Omsen hatîye damezrandin.
________________________________________
Rolê navberiya “Partiya Îslamî ya Tirkistanê”
Çavkaniyên xebatkar gotin ku Partiya Îslamî ya Tirkistanê, ku hêza cîhadîya Çînî-Tirkman e, rola navberî lê lîst û bi hêza xwe yên herêmî karibû her du aliyan li ser dawî kirina şerê û vegerê bo rewşê asayîşî razî bike.
________________________________________
Omar Diaby — ji fîstfûdê li Nice heta serokiya cîhadî li Sûriyê
Omar Diaby (Omar Omsen) berî ku di 2012-an de bibe Sûriyê, kargerê fîstfûdekê li bajara Nice ya Fransa bû.
Piştî ku wergerrî Sûriyê, ew tîmê çete li devera Lazqiyê damezrand ku piraniya wan şergerên fransawî yên bi nesebê afrîkî bûn.
Ew demek bi Heyeta Tahrîr el-Şam (HTŞ) re hevparî kir, lê paşê ji wan derket û Girdana El-Ghuraba damezrand.
Ev kom bi 100 şergeran di çiyayên Kebanê û deverên dehatiyên Lazqiyê de çalak bû.
Dewleta Amerîkayê Omar Omsen di lîsteya terorîstên navneteweyî de zêde kir, û Fransa jî ew di tuhmata şandina şergeran bo Sûriyê û Îraqê de girt.
________________________________________
Şergerên derveyî li Sûriyê — kêşeyek ewlehiyê ya domdar
Di sala dawî de hezarên şergerên derveyî bo dijwarî bi hikumeta Sûriyê ve hatine welêtê.
Hikumeta Sûriyê ragihand ku heta niha bi 3500 kesên wan di têka yekîneyê nû ya leşkerê xwe de bicîh kirine.
Lê herwiha, tîmên serbixwe yên weke Gurdana El-Xuraba hê jî xetereyek ewlehiyê ya mezin ji bo Dimeşq çêdikin.
________________________________________
Dawiya peyamê/
Etiket
Sûriye
Fransî
Fransa
Your Comment