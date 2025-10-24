Li Stenbolê civîna wezîrên parastinê yên hikûmeta Talîban û Pakistanê ji bo aramkirina agirbestê pêk tê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)-ABNA-Stenbol dê sibê, roja Şemiyê, mazûvaniya civîneke asta bilind di navbera Mela Mihemed Yaqûb Mucahîd, Wezîrê Parastinê yê hikûmeta Talîbanê, û Xwaca Mihemed Asif, Wezîrê Parastinê yê Pakistanê bike, da ku mekanîzmayên pêkanîna peymana agirbestê ya di navbera Afganistan û Pakistanê de nîqaş bikin. Peymana ku bi navbeynkariya Tirkiye û Qeterê hatiye îmzekirin, bi hêviyên rola girîng a Tirkiyeyê di aramkirina aştiyê de tê.
Ev gava dîplomatîk piştî pevçûnên xwînî yên sînor tê, ku ji sala 2021an vir ve herî dijwar bûn, ku bi dehan kes mirin û bûn sedema girtina derbasgehan. Vê rewşê giraniya krîza mirovî û bazirganiyê li her du aliyên sînor zêde kiriye.
Li gorî çavkaniyên agahdar ên Tirkiyeyê, civîna yekem a komîteya teknîkî ya hevbeş dê li ser nexşerêyek demdirêj bisekine ku berdewamiya agirbestê misoger dike. Mijarên nakok ên wekî rûbirûbûna komên çekdar, ewlekirina sînorên hevpar, û birêvebirina krîza penaberan jî dê werin nîqaş kirin.
Tê payîn ku her du alî li ser mekanîzmayeke çavdêriya meydanî nîqaş bikin da ku bi lez bersiva her binpêkirinên peymanê bidin û bigihîjin têgihîştineke destpêkê li ser vekirina deriyên sînor û ji nû ve destpêkirina çalakiyên bazirganî û sivîl.
Paşxaneya Bilindbûna Rageşiyê û Agirbestê
Di mehên dawî de, têkiliyên di navbera hikûmeta Talîban û Pakistanê de bi lez xirab bûne, bi tohmetên hevbeş ên piştgiriya komên çekdar ên ku li ser sînor dixebitin. Ev bûye sedema pevçûnên tund, bi taybetî li dora deriyên Torkham û Çaman.
Pevçûnên dubare bûne sedema mirin û birîndarbûna her du aliyan û girtina dubare ya deriyên girîng, ku bûye sedema windahiyên aborî yên girîng ji bo bazirganiya dualî.
Rageşiyan di destpêka Cotmehê de gihîştin lûtkeyê, dema ku pevçûnên giran ên ku topxane û balafirên şer ji hêla hêzên Pakistanî ve pêk hatin, ku ji dema ku Talîban di sala 2021an de li Kabîlê desthilatdarî girt, ya herî kujer bûn.
Li hember vê rageşiyê, çend aliyên herêmî ji bo navbeynkariyê ketine dewrê. Hewldanên Qeter, Tirkiye û Çînê bûn sedema danûstandinên rasterast li Dohayê, û lihevkirinek ji bo agirbestek tavilê û karanîna dîplomasiyê wekî rêyek ji bo kêmkirina rageşiyê hat bidestxistin.
Li gorî çavkaniyên fermî yên Pakistanî, peyman pabendbûna bi agirbestek berfireh, rawestandina tevahî ya şer û operasyonên leşkerî dihewîne, di heman demê de hikûmeta Talîbanê soz da ku axa xwe bikar neyne da ku gefê li Pakistanê û Pakistanê bike ku rêzê li serweriya qada hewayî ya Afganistanê bigire.
