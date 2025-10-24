Zextên Amerîkayê yan hilbijartinên li Bexdayê; Çareseriyên pirsgirêkên navxweyî yên herêmê çi ne?

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)-ABNA-
Piştî salekê ji hilbijartinan li Herêma Kurdistanê, Partiya Demokrat a Kurdistanê (KDP) û Yekîtiya Neteweyî (NUP) li ser dabeşkirina desthilatdariyê li herêmê li hev nekirine.
Bê guman, vê pirsgirêkê herêm li seranserê cîhanê bêhempa kiriye, û tenê wêneya dişibihe herêmê ku piştî salekê ji hilbijartinan dewletek ava nekiriye herêma Brukselê ya Belçîkayê ye, ku tenê saziyek rêveberiya herêmî ye. Lê tê payîn ku herêm, wekî şêweyek normal a dewletê bi artêşek, têkiliyên derve û avahiyek siyasî ya serbixwe, bêtir hebe. Ji ber vê yekê, ev astengiya li Hewlêrê ji sê aliyan ve berbiçav e:
1. Hebûna dabeşkirinek kevnar
Herêma Kurdistanê di asta cîhanî de xwedan avahiyek bêhempa ye ku heta radeyekê wekî dewletek tevdigere, lê di hundurê dewletê de ji du herêmên cuda yên desthilatdariyê pêk tê ku piştî şerê navxweyî yê 1996-an di bin zexta Dewletên Yekbûyî de bi fermî bûn yek. Her çend deverên di bin kontrola PUKê de hêdî hêdî ber bi yekîtîyê ve çûne jî, deverên di bin kontrola PUKê de rastî krîzên navxweyî hatine û bi hatina Bafel Talabanî di sala 2021an de ser desthilatê, serokê nû yê PUKê kariye bi rêya kontrola leşkerî li Silêmaniyê pozîsyona xwe aram bike. PUK êdî nikare bi tenê bi avakirina hevpeymaniyekê bi partiyên biçûk re kabîneyekê ava bike. Ev bûye astengiya sereke.
Ji aliyekî din ve, her çend PUK dikare kabîneyekê li ser bingeha zêdetirî 50 ji sedî kursiyan ava bike û postên PUKê wekî sala 2019an vala bihêle jî, ev niha ne gengaz e, ji ber ku Tevgera Eniya Nû bi 15 kursiyan. Serokê partiyê, Şaswar Ebdulwehîd, di girtîgehê de ye û nikare bi Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) re hevpeymaniyekê ava bike.
2. Pirsgirêka postên ewlehiyê
Di nakokiya heyî de, PUK dixwaze Wezareta Navxweyî, ku bi dehan salan di destê PUKê de ye, bigire. Her çend PKK postên serokwezîr û serokkomariyê digire jî, eşkere kiriye ku ew ê tu postan radest neke.
Di hilbijartinên 2024an de, PUKê ji sedî 19an heta ji sedî 25an (PKKê ji sedî 51an heta ji sedî 41an) rêjeyeke bilindtir bi dest xistiye û populerbûna wê zêde bûye. Ji ber ku Lahur Şêx Cengî û Ezî Emîn (serokê Ajansa Agahdariyê ya PUKê) ji postên xwe hatine dûrxistin, lê endametiya wan di Konseya Ewlekariyê ya di bin kontrola PUKê de nehatiye betalkirin.
3. Teleskopa Pêş
Mimkun e ku avakirina dewleteke nû li Hewlêrê heta piştî hilbijartinên neteweyî yên Iraqê yên 11ê Mijdara 2025an bidome, ku tê payîn ku di navbera PUK û KDPê de bibe hevsengiya hêzê. Bi kevneşopî, posta serokkomarê Iraqê ya Herêma Kurdistanê ye, ku ji sala 2005an vir ve ji aliyê PUKê ve tê girtin. Reftara çêtir a her du partiyan li Bexdayê dikare pozîsyona wan di danûstandinan de xurt bike.
Lêbelê, zexta Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê xuya dike ku faktoreke diyarker e. Piştî hilweşîna saziyên herêmî piştî 2023an û zêdebûna bêîstîqrariyê li herêmê, Waşingtonê tekezî li ser pêwîstiya avakirina dewleteke nû kir da ku rewatiya siyasî ya herêmê biparêze.
Konteksta Neteweyî li ser nakokiya siyasî ya di navbera Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) de, salek piştî hilbijartinên parlemanî yên Herêma Kurdistanê, dinêre.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)-ABNA-
