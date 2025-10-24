Sekreterê Giştî yê Tora Rizgariya Filistînê ya Endonezyayê (FPN), di hevpeyvînekê de bi ABNA re: Divê piştgiriya ji bo Filistînê were rêberîkirin, org

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)-ABNA- "Furqan Emînî", Sekreterê Giştî yê Tora Azadiya Filistînê (FPN) ji Endonezyayê, ku beşdarî 8emîn Konferansa Navneteweyî ya Hevgirtina bi Zarok û Ciwanên Filistînî re bû ku vê dawiyê li Tehranê hate lidarxistin, ji nûçegihanê ABNA re got: Îran ne tenê piştgiriya siyasî dide Filistînê, lê di heman demê de bi can û mal li kêleka gelê Filistînê di meydanê de radiweste.
Tora Azadiya Filistînê; Yekîtî û Rêxistin li 89 Bajarên Endonezyayê
Furqan Emînî li ser Tora Azadiya Filistînê li Endonezyayê got: "Ev tor niha li 89 bajarên Endonezyayê û çend bajarên li derveyî welêt çalak e. Armanca me ya sereke afirandina yekîtî û xurtkirina têkoşîna ji bo rizgariya Filistînê ye. Rêbaza me li ser rêberiya yekgirtî, rêxistinkirina rast û çalakiya ducarî ye."
Heta niha, heft atolyeyên perwerdehiyê ji bo endaman hatine lidarxistin, çend webinarên giştî hatine lidarxistin, û çalakiyên medyayê ji bo hişyarkirinê hatine lidarxistin. Emînî her wiha got: "Me çend xwepêşandanên giştî li dar xistin, di nav wan de li ber balyozxaneya Amerîkayê li Cakartayê ji bo rawestandina piştgiriya çekan a ji bo rejîma Siyonîst û li ber balyozxaneya Misrê ji bo vekirina deriyê Refahê. Di van hemû bernameyan de, şaxên me li seranserê Endonezyayê di heman demê de beşdar bûne."
Çareseriya du dewletan tenê taktîkek e ji bo kuştina demê û berdewamkirina dagirkeriyê
Emînî li ser plana "du dewletan" û rewşa piştî agirbestê hişyarî da û got: "Agirbestê ji bo gelê Xezzeyê û Filistînê cîhek bêhnvedanê peyda kiriye, lê divê em li ser plana ferzkirî ya Trump hişyar bin. Çawa mimkun e ku Amerîka - ku bi xwe jî di qirkirina Filistîniyan de hevkar e - rola navbeynkarek bêalî bilîze? Di plana 20 xalî ya Trump de behsa serxwebûna Filistînê tune."
Wî zêde kir: "Ezmûn nîşan da ku çareseriya du dewletan tenê taktîkek e ji bo kuştina demê û berdewamkirina dagirkeriyê. Heta ku fikra Siyonîst hebe, aştiya rastîn ne mimkun e."
Rola Îranê di Piştgiriya Filistînê de
Sekreterê Giştî yê Tora Azadiya Filistînê derbarê rola Îranê de got: "Ji Şoreşa Îslamî ya 1979an vir ve, Îran parêzvanê herî bêwestan ê Filistînê ye. Îran ne tenê ji hêla siyasî ve piştgiriyê dide Filistînê, lê di heman demê de bi can û milkê xwe li meydanê li kêleka gelê Filistînê radiweste. Bi afirandina ekosîstemek berxwedanê, Îran kariye eksena gerdûnî ya dijî-Siyonîzmê ava bike.
Wî zêde kir: Lidarxistina konferansên weha li Tehranê girêdana di navbera berxwedana Îranê û neteweyên din de xurt kiriye û eniyek navneteweyî li dijî Siyonîzm û emperyalîzmê ava kiriye."
Peyamek ji bo gelê Endonezyayê: Yekîtî û Berxwedan
Amînî di axaftina xwe de ji gelê Endonezyayê re tekez kir: "Divê pirsgirêka Filistînê bi perspektîfek zanistî û agahdar were şopandin da ku tevgerên bibandor û bingehîn werin damezrandin. Dijmin bi rêya dabeşbûnê pêş dikeve; divê em bibin yek û li dijî pêşdaraziyên komî derkevin."
Wî zêde kir: "Îro, neteweyên Yemen, Venezuela, Bolîvya, Spanya û welatên din bi mîlyonan xwepêşandanan piştgiriyê didin Filistînê; divê em li Endonezyayê jî bibin modelek yekîtî û berxwedanê."
Dirûşma torê jî wiha bû: "Parastina Filistînê parastina Endonezyayê ye."
Bîranîna Muhammed el-Durrah û Hevgirtina Cîhanî
Konferansa Navneteweyî ya Hevgirtinê bi Zarok û Ciwanên Filistînî re her sal ji bo bîranîna Muhammed el-Durrah, zarokekî Filistînî ku di sala 2000an de ji aliyê hêzên Îsraîlê ve hate şehîdkirin, tê lidarxistin. Armanca konferansê ew e ku êşa zarokên Filistînî di bin siya dehsalan dagirkerî û êrîşkariyê de nîşan bide.
Nûnerên ji Filistîn, Iraq, Afganistan, Pakistan, Lubnan, Tirkiye, Bangladeş, Tunis, Serbistan, Endonezya, Malezya û Zimbabweyê beşdarî vê rûniştinê bûn. Konferans di heman demê de bi salvegera parastina Îranê li dijî êrîşkariya Îsraîlê re hate lidarxistin; şerekî ku di 13ê Hezîranê de dest pê kir û di 24ê Hezîranê de bi têkçûna rejîma Siyonîst bi dawî bû.
