Îmamê Nimêja Înê ya Mehabadê: Divê rêxistinên navneteweyî û parêzvanên mafên mirovan li dijî şerxwaziya rejîma Siyonîst rawestin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)-ABNA-Îmamê Înê yê Mahabadê di xutbeyên xwe yên nimêja Înê de li Mizgefta Mezin rexne li polîtîkayên kolonyalîst û nemirovane yên Siyonîstan girt û got: Rêxistinên mafên mirovan û mirovên azadîxwaz ên cîhanê divê kiryarên êrîşkar ên xudperestiya gerdûnî ya li dijî Lubnan û Venezuelayê bi hişyarî û hişyariyek tevahî eşkere bikin.
Mamosta mela Abdolselam Îmamî behsa serdana Serokkomar a Parêzgeha Azerbaycana Rojava kir û performansa Birêz Pezeşkîyan di tayînkirina elîtên Sunnî de ji bo postên girîng ên hikûmetê nirxand û hêvî kir ku ev meyl di pêşerojê de jî berdewam bike.
Wî bi pîrozkirina rojbûna Hezretî Zeyneb (S), Roja Hemşîreyan û Roja Hunermendan berdewam kir, encamên neyînî yên destwerdana di karûbarên yên din de û şîroveyên rûberî û nezan rave kir, û bang li Misilmanan kir ku derfeta hêja bikar bînin da ku bi aqilmendî û baldariyê Afirînerê Yekane îbadet bikin.
