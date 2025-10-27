🌿 Rêzên Veşartî yên Qebûlkirina Duayê (Raza Qebûlkirina Dûa)

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)-ABNA-
Duayê li cihê dilê mirovekê diçe.🕊️
Heke hêvîya mirovek bi Xwedê be, duayê wê jî bi dergaha Xwedê digihê û qebûl dibe.
Lê heke hêvîya wî li ser xelqê be, duayê wê di nav koçeyan û kolanên erdê de wenda dibe؛
ji vê dergê ber vê dergê diqede, lê kesê din bersivê wî nade.
🌺 Gotina Îmam Caferê Sadiq (s.x):
«اِذا اَرادَ اَحَدُکُمُ اَنْ لایَسْاَلَ رَبَّهُ اِلاّ اَعْطاهُ، فَلیَیْاَسْ مِنَ النّاسِ کُلِّهِم، و لایَکونُ لَهُ رَجاءٌ اِلاّ مِنْ عِندِ الله.»
“Heke yek ji we bixwaze ku her çi ji Xwedê bixwaze, wî bide wî, divê tevahî hêvîya xwe ji hemû mirov re bikete, û hêvî û rajayê wî tenê li Xwedê mezin be.”
(Usûl al-Kâfî, c. 4, r. 214)
🌙 Ev jî yek hadîsê qudsî ye:
“Tu afirandinek tune ye ku li ciyê min bi afirandinekî din re tewessol bike (hêvî li wan bike),
bê ku ez hemî sedemên asiman û erdê ji wî berdim.
Heke ji min bixwaze, ez wê nêde; heke min bang bike, ez wê bersiv nake.
Lê tu afirandinek tune ye ku bi min tewessol bike,
bê ku ez asiman û erdê wekî kafil û berhemkarê rizqa wê dikim.
Heke min bang bike, ez bersivê wî bidim؛
heke ji min bixwaze, ez wê bide؛
heke lê li min daxwaza li ser guftina xwe bike, ez wê bibixwazim.”
(Bihâr al-Anwâr, c. 68, r. 155)
🕊️ Maneyê guhertî:
Dua tê qebûlkirin gava dil bi rastî bi Xwedê ve girêdaye.
Gava mirovek hêvîya xwe ji xelqê dekete, di rastî de hêvîya xwe ji Sedemê Rast (Xwedê) dikeve.
Rêya qebûlkirina dua ew e ku bi xelasî, bi bawerî û bi xweşî li dergaha Xwedê re bê.
