“Di istasyona metroya Meryemê Pîroz a Tehrana de dikare balê medyayê fermî ya Vatîkanê bigire”

Rapora Rojnamegeriya Vatîkan News li ser Istasyona Metroya “Meryemê Pîroz” li Tehrana
Li gorî Rojnamegeriya Navneteweyî ya Ahlê Beyt (ABNA), medya ya fermî ya Vatîkan di raporekê taybet de ser istasyona nû ya metroya Tehrana ragihîşt ku di demek nêzîk de bi navê “Meryemê Pîroz” hatî vekirin. Vatîkan News bi pîrozbahîya vê navdanê, mimarîya istasyonê wekî tevgerîya nîşanên Îslamî û Mîşîyanî şirove kir, ku nîşan dida hevsengîya aştiyê ya civakên dînî li serbajarê Tehrana.
Di rapora xwe de, medya ya fermî ya Vatîkan nivîsî:
Di Tehrana de istasyona nû ya metro hatî vekirin, ku ji bo mêrekî Mêsîh (Îsa), Meryemê Pîroz, tê navdan. Ev biryar li gorî pêşniyara şaredariyê û ji ber nêzîkîya istasyonê bi Kilîsa Serkisê Pîroz, navenda çandî ya civata Ermenîyên Tehrana hatî girtin.
Rapora din jî peyama Kardînal “Dominic Joseph Mattiou”, serîspîşkê Tehrana, vekir. Serîspîşkê Tehrana di pîrozbahîya vê navdanê de bêjin:
Meryemê Pîroz (S) di Îslamê jî hêja ye.
Mimarîya istasyonê rêzikarîya têkildarî û cihê rêzê dînan li Tehrana nîşan dide.
Rapora Vatîkan News li ser Azadîya Dînî û Istasyona Metroya “Meryemê Pîroz” li Tehrana
Medya ya fermî ya Vatîkan di beşek din a raporê xwe de, bi îşaretê ser azadîya dînî ya komên kêmînî yên dînî li Îran, nivîsî:
Di welatê Îranê de, gelek komên kêmînî yên dînî azadîya dînî hene. Navdarên wan jî tê de hene 150 hezar Mîşîyanên Ermenî, ku 75 hezar ji wan di Tehrana dijîn. Kilîsa Serkisê Pîroz mezinترین kilîsa li serbajarê Îranê ye.
Pêşî jî, medyaên navneteweyî wek Agence France-Presse (AFP) wekî reaksiyonê li vekirina istasyona metroya “Meryemê Pîroz” nîşan da. Di raporê wan de tê gotin ku:
Bi têketina vê istasyonê hest dike ku hûn têkilî kilîsa Mîşîyanî ye; istasyonê ku di dizaynê wê de ji nîşanên dînî û hunerî ilham hatî girtin.
Ev istasyon, ku wekî yek ji istasyonên nû yên tîrêjê şebekeya rêwîtiya giştî yê serbajarê di 5ê Abanê de hatî vekirin, ji destpêka xwe ya nîşandanê navê xwe re pirr refleksiyon û reaksiyon di nav civakê û xwendingehên zanistî de hatî wergirtin.
