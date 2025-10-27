PKKê daxwaz ji Tirkiyê kir ku ji sînorên Iraq û Sûriyê derkeve

"Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA -Dûyêm roj, PKK ragihand ku hêzên wan ji erêbeya Tirkiyê derxistin û li bakurê Herêma Kurdistanê cîh girtin, bi amanca **nîşandanî xwazayî û pêşkêşkirina plêna nû ya pêvajoya aştiyê bi Tirkiyê.
Zagros Hîva, gotûbêjê PKK, ragihand ku Tirkiyê divê beşek ji navçeyên kurdnasîn ên Îraq û Sûriyê berdest bîne, ku sala çend salan tê de dijwarî li ber xebata PKK li erdê wan welatan kiribû.
Ev serokê bilind a PKK jî ragihand ku Tirkiyê beşên girîng ên Îraq û Sûriyê dagir kiribû û dest pê kiribû bi çêkirina qalaya leşkerî li wan herêmên. Heke Tirkiyê dixwaze xwazayîya xwe li ber rûmetkirina aştiyê nîşan bide, divê li wan herêmên derkeve.
Gotûbêjê PKK her weha daxwaz kir destûra Tirkiyê yekbûnê bikar bîne bo rabûna astengên yasalî yên li dijî çalakiyên siyasî yên kurdan.
Ew jî di dawi de jêhat ku destûra Tirkiyê bi awayekî be ku kurd hest nakin têne dûrkirin an jî têne gûhastin, lêbelê destûra Tirkiyê bibe bingeh bo çalakiyên siyasî yên kurdan.
Your Comment