“Çavkaniyên Siyonîst nîşan dide ku Hamas qet têkoşîna xwe nayê rawestandın”

"Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA -Çavkaniyên leşkerî li rêjîma Siyonîst qebûl kirin ku Hereketa Hamas qet ji silahên xwe dest nayê girtin.
Ev çavkaniyên leşkerî bi îşaretê ser hêzên navneteweyî ku li Xezze hatine sazkirin, ragihand ku leşkeran ji welatên Pakistan, Cûmhûriyeta Azerbaycan û Endonezya jî di nav wan de dê beşdar bin.
Berî vê jî, “XElîl al-Hayya”, serokê ofîsa siyasî ya Hamas li Xezze, baldar kir ku:
Silahên me girêdayî ne bi rêveberiya işgalgeran û têkoşîna wan, û di rewşa dawîya işxalê de, ev silah dê li destê hukûmetê bê.
“Çavkaniyên Siyonîst şandine ku Hamas li ser xwe silahên xwe berdest û bi wan hevseng e.”
