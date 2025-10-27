Rastbûna maqamê Hz. Îmam Mehdî (Xweda li zuhora wî lez bikê) li Kerbelayê; maqam bi weke nimad tên dîtin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA-Dewleta Îraq a îro di xwe de mazarên şeş Îmamên şîa, û jî gelek zarok û zarokên malbata “Ehlê Îsmet û Taheret” dihewîne. Ji ber vê sedemê, ev welat ji bo hemû muslmanan, bi taybetî ji bo şîayan, bûye cihekî pîroz û muqaddes.
Li ser vêya, di herêmên cuda yên Iraqê de jî qubûran(Tirb) û mazarên peygemberên xwedî û jî yaran û hevalên Peygember û Îmamên pîroz hene.
Bi heman demê, her çend pir hejmar ziyarêtgehên rast û belgeyên dîrokî yên ewle hene, lê jî cihên din hene ku bi navê makanên pîroz têne nas kirin, û ziyarêtvanan li wir didin da ku nêzîkter bibin Xwedê û bi rehberan têkiliyeke ruhanî peyda bikin.
Lê belê lêkolîna qewimandî û rastbûnê ya her yek ji van cihan pêdivî ye bi xwendina metn û çavkaniyên dîrokî ya dirêj. Ev karek e ku lêkolîner û zanistvanên vê qada, salan gelekê xebitîne da ku qewimandîya wan belav bikin.
________________________________________
Derbarê maqamê Îmam Zeman (af..)
“Maqamê Îmam Zeman (af…)” ne tenê li Îraqê, lê her weha li welatên din wekî Bahreyn jî hene.
Li Kerbelayê û jî li bajara Hille, ev maqam wekî cihekî ziyarêtê naskirî tê hesibandin.
Ev maqam li dilopê çemê Firat, li dawiya deriyê Bab es-Sedre hatiye avakirin, û yek ji navenda herî zîyarî yên şîayan e.
Di çanda şîayî de, “maqam” dibêje ji cihên ku têne girêdan bi demên jiyana Îmamên şîa, an cihên ku ew di nav wan de nimêj, ibadet an jiyan kirine.
Li Kerbelayê jî maqamên din hene bi navê Îmam Sadiq (s.x), Îmam Kazim (s.x) û Îmam Zeyn ul-Abidin (s.x).
________________________________________
Gotinên lêkolîner Ahmad Xamêyar
Lêkolînerê dîrokê şîa, Ehmed Xamêyar, dibêje:
“Di gelek herêmên ku gelê şîa dijî de, dikarî cihên pir hene yên ku bi navê Îmam Mehdî (af) têne nas kirin — bi navên mîna mecîd, maqam an qadamgah.
Wekî mînak, Serdabê Xeybet li Samira, Maqamê Îmam Mehdî (af…) li misgefta Sahlê ya Kûfe, û Misgefta Cemkeran li Qum di nav şîayan de hene ku bi taybetî pîroz û naskirî ne.”
Ew di dewamê de dibêje:
“Piştî Îran û Îraq, ku zêdetirîn hejmarê cihan yên bi Îmam Mehdî (af…) têne nas kirin di xwe de hene, di welatê biçûk a Bahreyn de jî gelek maqamên bi navê wê hene. Ew bi navên mîna ‘Xetwe’, ‘Watiye’ an ‘Qedemê Mehdî (af…)’ têne zanîn, ku hemûyan wateya qadamgah li farsî ye.”
________________________________________
Derbarê maqamê Kerbelayê
Xamêyar dibêje:
“Maqamên bi navê Îmam Zeman (af…) gelek caran wekî nimad têne nas kirin, ji ber ku pir caran li ser xewn, keşf an ru’yayên xelkê hatine damezrandin. Ev tiştan ne dikarin ji bo kesên din belge û delîlê bêtir bûn. Ji ber vê yekê, ji aliyê dîrokî û zanistî ve, ew belgeya rast nîne.”
Ew tê dewam kirin:
“Di ziyarêtgehên Îraqê de gelek qebûrên îmamzade, ewlîya, ulemayê û yaranê Ehlê Beytê (af…) hene ku qewimandîya dîrokî hene, lê maqamên bi navê Îmam Zeman (aj) ewleya têkûz nîne, û hin ji wan jî di demê Sefewiyan de hatine damezrandin.”
________________________________________
Kurtebûn
Li gorî lêkolîneran, maqamên Îmam Zeman (af…) bi taybetî li Kerbelayê nimad û ramanên ruhanî ne — cihên ku ji bo duayê, têkiliyê û hezkirinê bi Îmamê xwe ziyarêt têne kirin.
Lê ji aliyê dîrokî û zanistî ve, ew belgeya rast nînin ku ew cih hatina rastî ya Îmam Zeman (af..) be.
Lêkolînerê dîroka Îslamî got: Li goristanên Iraqê, nimûneyên gorên neviyên û hevalên Îmamên Masomin (silav liwanbin) hene ku delîlên dîrokî hene, lê rayedar baweriya pêwîst û têrker nînin, û hin ji wan di serdema Sefewiyan de hatine çêkirin.
