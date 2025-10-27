  1. Home
“Yekem şaxa kompaniya leşkerî ya İsraîl li Emarat piştî normalîzekirina têkiliyê hate damezrandin”

28 October 2025 - 00:53
News ID: 1743594
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
“Yekem şaxa kompaniya leşkerî ya İsraîl li Emarat piştî normalîzekirina têkiliyê hate damezrandin; armanca wê çêkirin û firotina amûrên pêşketî yên çavkaniyê û parastinê ye.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X)- ABNA- Rojnameya Îbranî Ma'ariv ragihand ku Tel Aviv razî bûye ku şaxek ji şîrketa leşkerî Controp Precision Technologies Ltd li Îmaratên Yekbûyî yên Erebî ava bike. Şax, ku dê bi navê Controp Emirates Ltd bixebite, dê li Herêma Bazirganiya Azad a Ebû Dabî (ADGM) be û dê bi tevahî ji hêla şîrketa dayik a Îsraîlî ve were xwedîkirin.

Çavdêriya ewlehiyê û kontrola tevahî ya Îsraîlê

Proje di bin çavdêriya nêzîk a Wezareta Parastinê ya Îsraîlê û nirxandina Komîserê Ewlekariya Parastinê de ji bo pêşîgirtina li veguhestina agahiyên hesas bo saziyên biyanî hate bicîh kirin. Wezareta Parastinê ya Îsraîlê tekez kir ku mekanîzmayên çavdêriya hişk hatine sêwirandin da ku pergalên agahdariyê yên hikûmeta Îsraîlê ji şaxa nû ya li Îmaratên Yekbûyî yên Erebî bi tevahî veqetînin.

Armancên pîşesazî û aborî yên projeyê

Armanca damezrandina vê şaxê ew e ku pergalên fotovoltaîk ên pêşkeftî hilberîne û bazar bike, karûbarên lênêrînê û piştgiriya teknîkî li ser axa Îmaratên Yekbûyî yên Erebî peyda bike. Veberhênana destpêkê ya di projeyê de bi qasî 30 mîlyon dolar tê texmîn kirin, ku dê bi rêya par û deynên şîrketê bi xwe were fînanse kirin. Proje dê ji hêla CEOyek Îsraîlî ve were birêvebirin, û şîrketa dayik kontrola tevahî digire.

Berdewamkirina bandora leşkerî ya Îsraîlê li herêmê

Li gorî çavkaniyên fermî, ev tevger beşek ji stratejiya berfirehkirina navneteweyî ya Controp li Rojhilata Navîn e, herêmek ku bi taybetî Îmaratên Yekbûyî yên Erebî (UAE) daxwaza zêdebûnê ji bo pergalên çavdêrî, deryayî û parastina hewayî dibînin. Hebûna rasterast a şîrketê li herêmê dê xizmetan baştir bike, demên radestkirinê kêm bike û baweriya xerîdarên herêmî zêde bike.

Hevkariya ewlehiyê di siya normalîzekirinê de

Ev tevger piştî peymanên normalîzekirinê yên di navbera UAE û rejîma Siyonîst de di sala 2020an de tê û ji hêla medyaya Îbranî ve wekî "qonaxek nû di hevkariya aborî û ewlehiyê de" hate binavkirin. Daxuyaniyek fermî ya hikûmeta Îsraîlê jî tekez li ser pabendbûna tevahî ya şîrketê bi qanûnên kontrola hinardekirina leşkerî ya Îsraîlê kir.

