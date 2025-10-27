“Yekem şaxa kompaniya leşkerî ya İsraîl li Emarat piştî normalîzekirina têkiliyê hate damezrandin”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X)- ABNA- Rojnameya Îbranî Ma'ariv ragihand ku Tel Aviv razî bûye ku şaxek ji şîrketa leşkerî Controp Precision Technologies Ltd li Îmaratên Yekbûyî yên Erebî ava bike. Şax, ku dê bi navê Controp Emirates Ltd bixebite, dê li Herêma Bazirganiya Azad a Ebû Dabî (ADGM) be û dê bi tevahî ji hêla şîrketa dayik a Îsraîlî ve were xwedîkirin.
Çavdêriya ewlehiyê û kontrola tevahî ya Îsraîlê
Proje di bin çavdêriya nêzîk a Wezareta Parastinê ya Îsraîlê û nirxandina Komîserê Ewlekariya Parastinê de ji bo pêşîgirtina li veguhestina agahiyên hesas bo saziyên biyanî hate bicîh kirin. Wezareta Parastinê ya Îsraîlê tekez kir ku mekanîzmayên çavdêriya hişk hatine sêwirandin da ku pergalên agahdariyê yên hikûmeta Îsraîlê ji şaxa nû ya li Îmaratên Yekbûyî yên Erebî bi tevahî veqetînin.
Armancên pîşesazî û aborî yên projeyê
Armanca damezrandina vê şaxê ew e ku pergalên fotovoltaîk ên pêşkeftî hilberîne û bazar bike, karûbarên lênêrînê û piştgiriya teknîkî li ser axa Îmaratên Yekbûyî yên Erebî peyda bike. Veberhênana destpêkê ya di projeyê de bi qasî 30 mîlyon dolar tê texmîn kirin, ku dê bi rêya par û deynên şîrketê bi xwe were fînanse kirin. Proje dê ji hêla CEOyek Îsraîlî ve were birêvebirin, û şîrketa dayik kontrola tevahî digire.
Berdewamkirina bandora leşkerî ya Îsraîlê li herêmê
Li gorî çavkaniyên fermî, ev tevger beşek ji stratejiya berfirehkirina navneteweyî ya Controp li Rojhilata Navîn e, herêmek ku bi taybetî Îmaratên Yekbûyî yên Erebî (UAE) daxwaza zêdebûnê ji bo pergalên çavdêrî, deryayî û parastina hewayî dibînin. Hebûna rasterast a şîrketê li herêmê dê xizmetan baştir bike, demên radestkirinê kêm bike û baweriya xerîdarên herêmî zêde bike.
Hevkariya ewlehiyê di siya normalîzekirinê de
Ev tevger piştî peymanên normalîzekirinê yên di navbera UAE û rejîma Siyonîst de di sala 2020an de tê û ji hêla medyaya Îbranî ve wekî "qonaxek nû di hevkariya aborî û ewlehiyê de" hate binavkirin. Daxuyaniyek fermî ya hikûmeta Îsraîlê jî tekez li ser pabendbûna tevahî ya şîrketê bi qanûnên kontrola hinardekirina leşkerî ya Îsraîlê kir.
........
Dawiya peyamê/
Etîket
Îsraîl
Rejîma Siyonîst
Îmaratên Yekbûyî yên Erebî
Ebû Zabî
Dubaî
Normalîzekirina têkiliyan
Your Comment