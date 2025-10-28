Nakokiyeke siyasî ya nû li Beyrûtê; nîqaşa li ser qanûna hilbijartinê û dengdana ji bo Lubnanî yên li derveyî welêt gur dibe

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt ê (S.X) -Tensiyona siyasî ya nû di Beirutê û civîna perlemanê ya Libnanê de
Berî civîna perlemanê ya Libnanê ku di çarşemê de bi daxwaza serokê meclîsê, Nabîh Berrî, tê biryarkirin, qata siyasî ya Beyrutê careke din di nav niza û tevlehiya girîng de ket. Ev civîn hewl e da rêznameya karan a ji civîna 29ê septiembre nediyaye temam kirin bê bidimandin, lê niha bi hêza şerê siyasî yên mihwera Rojavayê‑Suûdî tê berwedan.
Hêzên dijwarî – daxwazên bo asteng kirina civîn
Hêzên siyasî yên têkildarî li mexwera Rojavayê û Erebistanê Suûdîbi bawerîya "mafê dengdana libnanî yên li dervey welatê" hewl dikin ku nasîba qanûnî ya perlemanê venivîsin û rêya qanûn‑daniyê bigirin. Nazerên siyasî vê teşebbusa wê kulîlê dizanin ji bo xebitandina projeya mezin a presîonê li ser meclîs û hezên berxwedana Libnanê.
Cihê Samir Ja‘ja‘ û hevalên wê – têkiliyên Rojavayê
Serokê Hizba Quwanên Libnanê, Samir Ja‘ja‘, yek ji şahsîyetên berpirsyar a li hemberê Amerîkayê û Suûdî, di daxuyaniyê xwe de li hemû endamên perlemanê dawet kir ku di civînê de nebeşdarî tunebin. Ew dalîl kir ku Nabîh Berrî ji destûra qanûnî derbas bûye û divê projeyek li ser dengdana dervey yên libnanî pêşkeş bikir.
Ja‘ja‘ — ku di dema şerê hundirî ya Libnanê de tê biryar kirin ku bi rejîma sîyonîstî re hevkarî kir — bi zimaneke tîz serokê meclîsê hêrs kir û daxwaz kir ku civîn bi gîrtiyê mezin têr bî.
Piştî wî, Ghassan Hasbani, sirokê berê yê dawletê û endamê hizba Ja‘ja‘, di torê civakî X (Twitter) de nivîs:
“Şerê me li ser nîsab nîne, lê li ser nasb e!”
Bi peyvanên teşwîqkar hewl da wan endaman ji beşdariya civînê dûr biparêze.
Partîyên li hemberê: ketayib û hezên Rojavayê
Di vê çarçoveyê de Hizba Ketayib jî ragihand ku endamên wê di civînê de nebeşdarî dibin û çalakiya Nabîh Berrî wisa "tresîya destûrê" navnîşan kir. Ev partî, hêzana ku di demên peyvandiya wê bi Fransa û paşê bi Suûdî de, pir caran prensîpên destûra Libnanê xweş neparastine, niha bi bawanên qanûnî dikeve meydanê siyasî.
Bi heman awayî, Michel Moawad û Fuad Makhzoumi jî di peyamên xwe de ragihand ku bo “parastina mafê dengdana dervey” civînê ê terqîl bikin — şûnek ku rastî tenê xewnekî ye da nexebata meclîsê derbas nebe û hilweşîn a siyasî li welatê derxînin.
Cihê grûpên serbixwe: di nav ewlehiyê û bêtêrîbûnê de
Alliqa el‑niyebî el‑musteqil di daxuyaniyê xwe de ragihand ku karar li ser beşdariyê di destê endamanê de ye. Bi vî awayî ragihand ku “pêdiviya berdewamî û şeffafiya meclîsê” pêşkeş dike. Lê di pratîkadê, ew jî bi bêtêkiliya xwe di karê hezên dijwarî de tê — çûna her endam di welatekê ku nasîbê qanûnî li ser şikest e, destûrê digire.
Cihê Emeleh – berxwedan ji bo mîzên û stabîlî
Li hember vê rewşê, Qablan Qablan, endamê komîteya rêveberiya Hareketa Emeleh, di torê X (Twitter) de nivîs:
“Civîna sibê navbera du rêzên ye; rêzê yên dixwazin krîza peymana neteweyî yê Libnanê biguherînin bo lîsteyên pirrêz û kêmî, û rêza ku her gav bi diyalog û têkellîfê neteweyî îmana dide.”
Ew hişyar kir:
“Ger bawerî bi şûna şerê medyayî û siyasî berdom bibe, welat di bendabestê de ê bimîne.”
Û ji Ghassan Hasbani re rewtî kir:
“Ger tu bi vê rêyê berdewam bikî, em hemû di yek kêştî de ne û kes naxilas e.”
Têgehîştina siyasî û analîz
Ekspêrên libnanî bawer dikin ku şerê li ser Nabîh Berrî û meclîsê parçeyek e ji projeya presîonê ya Amerîka û Suûdî bo têk çûkirina destenavên qanûnî û zaferî li mexwera berxwedanê.
Hizbullah û Hareketa Emeleh di nav peyame wan de têkî dikin ku berdewamîya meclîsê pêdivî ye da şixulata hukumetê ne hilweşîne, lê hezên rojavayî di hewl in da bi krîzên pê‑de‑pê ê rêya dewlet û meclîsê bigirin û bi vî riya xwe ji siyaseta hundirî feyde bigirin.
Ragihandkerên siyasî tê deyn ku vê kampanyayê di demekê de têxistin ku rejîma sîyonîstî li sînorên Başûrê Libnanê di peyvandiya krîza leşkerî û moralan de ye, û Washington ji nehewldariya siyasî ya Libnanê feyda digire.
Encam: haleya perlemanê û berxwedana mexwera
Wekî encam, civîna perlemanê ya Libnanê niha di nemaleyên nepejirî de ye û naxebat e ku **Nabîh Berrî ê karibê nîsabê qanûnî ava bike.
Lê hêzên mexwera berxwedanê ragihand dikin ku ê di hemberê planên têk‑çûkirinê yên têkildarî li Rojavayê biparêzin û stabîlî û qanûn‑daniyêwekî binyadê siyaseta dewletê parastin, û ê nebidin ku êrada bêganan li sêy siyaseta Libnanê hatê dagirtin.
---
Dawiya peyamê /
Tag:
Beyrut – Qanûna hilbijartinê – Libnan – Nabîh Berrî
Your Comment