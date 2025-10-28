IMZAYÊN LI ANKARA HATIN DANÎN: BRÎTANYA MEZINÊ 20 BALAFIŞKÊN ŞERÎ EUROFIGHTER DÊ JI TIRKIYEYÊ RE BIROŞE

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA-Serokwezîra Îngilîzê Keir Starmer bi vexwendina Serokê AKP’yê Tayyip Erdoğan îro hat Ankare. Mijara sereke ya civînê bû avêtina di derbarê tayyareya şerê Eurofighter de.
Di pey vê civînê de, hevgirtinên li ser Gazze û Ukrayna jî di daxuyaniyên pişt civînê de hatin nîşandan. Starmer rojê “rojek dîrokî” navdar kir.
Piştî îmze kirina di navbera heyetên du welatan de, li ser avêtina tayyareyên şerê Eurofighter Typhoon piştgirînamek hevkarî bi rêya seremoniye hate îmzekirin ji hêla Erdoğan û Starmerê ve.
Starmer di dema gihiştina xwe ya Ankara’yê de, li ser meydana ewledariya Mürtedê ji hêla Ministira Parastina Neteweyî Yaşar Güler ve hat pêşwazkirin. Güler piştî civînên li Beştepe de got:
“Em dixwazin 20 tayyare ji Îngilîzê, û 12-12 ji Qatar û Oman bistînin.”
Wî jî tevlî kir ku tayyareyên ji Qatarê dê di destpêka salê nû de werin teslim kirin.
Starmer: “Rojek dîrokî ye, em di Navenda Rojhilata Navînê de bi hev re dixebitin”
Piştî seremoniya îmze kirinê, Erdoğan û Starmer di civîna hevpar a rojnamevanan de axiviyan.
Starmer ragihand ku Îngilîze dê 20 tayyareya şerê Eurofighter Typhoon bidê Tirkiyeyê, û di pêşerojê de dibe ku zêdetir jî were firotin. Wî got:
“Ev baweriya me di ewlehiyê ya NATO’yê de dike zêde bibe û hevkarîya me ya di navenda parastinê de pêşve bibe.”
Starmer jî nîşan da ku em dê di çarçoveya pêşangeha hevkarîya Îngilîze–Tirkiyeyê de li ser bazirganiyê, ewlehiyê, dij-teror û göç û enerjî bi hev re bixebitin.
Wî got:
“Ev pêvajo ji bo her du welatan çêtirî ticarî, parastin û zêdekirina karan dide. Em 20 hezar cîhên karê nû ji bo Îngilîzî çêdin.”
Erdoğan jî got:
“Mijara me ya sereke bû ticarî û parastin. Em li ser berxwedana hevkarî ya li ser projeyên ewlehiyê û enerjiyê jî axivîn.”
Wî di derbarê tayyareyên Eurofighter de jî got:
“Ev pêvajo nîşanekî nû ye ji têkiliyên stratejîk a me re. Ez bawerim ku ev jî riyayê projeyên hevpar a di parastinê de vedike.”
Mijarên din: Xezze, Sûriyê û Ukrayna
Erdoğan ragihand ku ew bi Starmer re li ser Xezze, Ukrayna û Sûriyê jî axiviyan.
Wî Starmer pîroz kir ku Îngilîze destûr da nasîna dewleta Filistînê.
“Bi têkiliya me ya bi Îngilîze em ê bi hev re alîkarîya xelka Xezze’ê bikin û rêya aramî biparêzin,”
Erdoğan wisa got.
Li ser Ukrayna jî Erdoğan got:
“Em dîsa baweriya xwe nîşan da ku ev şer divê bi adalet û bi rêya aramê qediya bibe.”
Li ser Sûriyê jî wî got:
“Destekê ji hukûmeta Sûriyê re hewce ye da ku ewlehî û stabîlîtî were pêk anîn.”
Starmer ji Erdoğan re: “Rolê we di Xezze de girîng e”
Starmer jî ragihand:
“Herçiqas du welat li du dawiya Ewropayê ne, lê niha em bi hev re nêzîkter in. Em bi hev re li ser ewlehiyê ya Ewropayê û piştgiriya ji Ukrayna dixebitin.”
Wî di derbarê Rojhilata Navîn de jî got:
“Ez dixwazim rolê we ya li ser plana aştiyê ya Xezze nîşan bidim. Niha em li ser pêvajoya bicihanîna wê planê dixebitin û hêvî heye ku herêmek aram têr bibe.”
Starmer jî got ku tayyareyên Eurofighter Typhoon dê qirasa NATO’yê di bakurê rojhilatî de bi alîya Hêzên Ewrûpayî biparêzin.
“Ev rojek dîrokî ye,” wî got, “ez ji Erdoğan bo misafirperweriyê û hevkarîya rastîn re spas dikin.”
