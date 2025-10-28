Konferansa Xaxamên Ewropî ya li Bakû, ji ber sedemên ewlehiyê hate betal kirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA-- Li gorî platforma nûçeyan a Îsraîlî IsraJ, Konferansa Xaxamên Ewropî ya, ku biryar bû di navbera 3-6ê Mijdarê de li Bakû, Azerbaycanê pêk were, "hatiye betalkirin". Organîzatoran ragihandin ku çalakî "ji ber sedemên ewlehiyê ji bo dîrokek paşîn û cîhek cûda hatiye paşxistin."
Di raporê de hat gotin ku "çend sed hezar şekel berê di çalakiyê de hatine veberhênan", û Wezîr Amichai Chikli û Amichai Eliyahou, digel Rebî David Yossef û Rebî Kalman Bar, jî "plankirî bûn ku beşdar bibin".
Organîzatoran diyar kirin ku ev biryar piştî "bangên protestoyê" yên li ser medyaya civakî ji hêla hin welatiyên Azerbaycanî yên li Tirkiye û Îranê dijîn, û piştî nirxandina "rewşa jeopolîtîk" a heyî hatiye dayîn.
Di peyamekê de ku ji beşdaran re hatiye şandin, rêveberiya konferansê spasiya xwe ji hikûmeta Azerbaycanê re "ji bo piştgiriya wê ya berdewam a jiyana Cihûyan li welêt û li Ewropayê" anî ziman.
Ev çalakî yekem Konferansa Rabînîkî ya Ewropî bû ku li welatekî bi piranî Misilman tê lidarxistin. Di daxuyaniyekê de ku di meha Hezîranê de hat weşandin, rêxistinê îdia kir ku ev bûyer "sembolek dîrokî ya hevkariya olî û toleransê" ye. (Ajans)
Etîket:
Azerbaycan
Eliyev
Îsraîl
