Wezîrê Danîmarkî: Her car ku hewlek ji bo Îslamîkirina welat dibînim, mûyê laşê min radibit!

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA-.Çend roj berê, komeleya Pakistanî "Civaka Xêrxwaziya Pakistanê" li şaredariya Albertslund (cihê ku civînên fermî yên herêmî lê têne lidarxistin) civînek hilbijartinê li dar xist. Civîn bi armanca piştgiriya Muzaffar Ahmed, namzetê Partiya Radîkal a Danîmarkî (Det Radikale Venstre) di hilbijartinên şaredariyê de hate organîzekirin.
Tenê mêr beşdarî civînê bûn û jin ne amade bûn, mijarek ku Rasmus Stokklund, Wezîrê Koçberî û Entegrasyona Civakî yê Danîmarkayê, hêrs kir û bû sedema nakokiyan.
Stokklund civînê wekî Îslamkirina Danîmarkayê bi nav kir û di daxuyaniyek nakok de ji rojnameya herêmî B.T re got: "Her cara ku em hewlên wisa yên Îslamkirina Danîmarkayê dibînin, porê min radibe ser piyan."
Vî rayedarê Danîmarkî vê dawiyê diyar kir ku weşandina banga nimêjê li cihên giştî û ji mînareyên mizgeftan li vî welatî cihê xwe tune ye, û got ku ew dixwaze ji nû ve lêkolîna îhtîmala qedexekirina banga nimêjê ji mînareyên li cihên giştî yên vî welatî bike.
