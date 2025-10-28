  1. Home
Xeşm (hers) musilmanên poitiers a fransa ji frotina mizgefta dîrokî ya bajar

28 October 2025 - 08:59
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Komelgeha Misilmanên bajarê Poitiers, Fransa, bersiveke tûnd daye nûçeya firotina mizgefta kevn a bajêr di mezadê de. Wan ev kiryar wekî “bêhurmetî li dîrok û nasnameya çandî ya xwe” bi nav kir.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA-Ppiştî biryara Şaredariya bajarê Poitiers, Fransa, ku mizgefta kevn a bajêr di mezadê de bifiroşe, komelgeha Misilmanên Fransayê bertekeke tûnd nîşan daye û vê kiryarê wekî "birînek li ser laşê civakê"bi nav kir.

Ev mizgeft, ku li kolana "Guillaume de Troubadour" ye, nêzîkî şêst salan cîhê îbadet û civîna Misilmanên bajêr bûye û rola girîng di dîrok û nasnameya çandî ya wan de lîstiye.

Bertek û Daxwaz:

Idris Elaadouni, Serokê Teşkilata Gel û Khemizi Jetao, Koordînatorê Herêmî yê Meclîsa Taxên Poitiers, di daxuyaniyek hevpar de nivîsîn ku ev cîh ji bo gelek nifşên Misilmanan sembola bîranîn û hevgirtinêye, û radestkirina wê di bêdengî û bêberpirsyariya giştî de wekî kiryarek bêhurmetî û êşdar tê dîtin.

Wan tekez kir ku Şaredarî dikaribû bi veguheztina vê cîhê bo "Navenda Bîranîn û Çandên Îslamî", li gel parastina nirxê wê yê sembolîk, alîkariya peywendî û hevjiyana di navbera hemwelatiyan de xurt bike; mîna wan navendên ku bi serkeftî li bajarên wekî Parîsê dixebitin.

Idris Elaadouni û Khemizi Jetao, di daxuyaniya xwe ya hevpar de, ji rayedarên herêmî xwestin ku ji vê biryarê paşde vegerin** û anîn bîra wan ku Misilman jî wekî hemwelatiyên din, mafê wan heye ku di jiyana civakî û çandî ya bajar de **cihekî wekhev û rêzdar hebe.

Etîket

Poitiers Fransa

Fransa

Misilman Fransa

Poitiers

