Xeşm (hers) musilmanên poitiers a fransa ji frotina mizgefta dîrokî ya bajar

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA-Ppiştî biryara Şaredariya bajarê Poitiers, Fransa, ku mizgefta kevn a bajêr di mezadê de bifiroşe, komelgeha Misilmanên Fransayê bertekeke tûnd nîşan daye û vê kiryarê wekî "birînek li ser laşê civakê"bi nav kir.
Ev mizgeft, ku li kolana "Guillaume de Troubadour" ye, nêzîkî şêst salan cîhê îbadet û civîna Misilmanên bajêr bûye û rola girîng di dîrok û nasnameya çandî ya wan de lîstiye.
Bertek û Daxwaz:
Idris Elaadouni, Serokê Teşkilata Gel û Khemizi Jetao, Koordînatorê Herêmî yê Meclîsa Taxên Poitiers, di daxuyaniyek hevpar de nivîsîn ku ev cîh ji bo gelek nifşên Misilmanan sembola bîranîn û hevgirtinêye, û radestkirina wê di bêdengî û bêberpirsyariya giştî de wekî kiryarek bêhurmetî û êşdar tê dîtin.
Wan tekez kir ku Şaredarî dikaribû bi veguheztina vê cîhê bo "Navenda Bîranîn û Çandên Îslamî", li gel parastina nirxê wê yê sembolîk, alîkariya peywendî û hevjiyana di navbera hemwelatiyan de xurt bike; mîna wan navendên ku bi serkeftî li bajarên wekî Parîsê dixebitin.
Idris Elaadouni û Khemizi Jetao, di daxuyaniya xwe ya hevpar de, ji rayedarên herêmî xwestin ku ji vê biryarê paşde vegerin** û anîn bîra wan ku Misilman jî wekî hemwelatiyên din, mafê wan heye ku di jiyana civakî û çandî ya bajar de **cihekî wekhev û rêzdar hebe.
