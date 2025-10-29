"Kuştina leşkerêkî Îsraîlî di têkoşînên li başûra Xezzeyê de"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Leşkerê rejîma sîyonîst roja çarşemê ragihand ku leşkerêkî Îsraîlî di nav dema têkoşînên roja sêşemê de li başûra darayê Xezzeyê hat kuştin.
Ev bûyer di dema ku Îsraîl Hezba Hamasê bi şikestina peymana agirbestê şermezar dikir û erê li Xezzeyê xurûjên leşkerî kir, derket.
Li gorî raporên medyayên Îsraîlî, şergerên Hamas di herêma Rafahê de misilêk dijî zerrê li hêzên Îsraîlî şandin, û leşkerê Îsraîl bi topbaranê bersiv da.
Radyo leşkerê Îsraîl jî ragihand ku komêk ji hêzên Hamas li ser yekîneyek Îsraîlî di Rafahê de tirsandin.
Piştî vê pêşerojê, ofîsa Netenyahu ragihand ku piştî şîretên ewlekarî, fermanê xurûjên giran û zû li hemberê darayê Xezzeyê hat dayîn.
Hezba Hamas di daxuyaniyekê de berpirsyariya têkoşînê red kir û xurûjên Îsraîlê şikestina rûmetê peymana agirbestê nas kir.
Hamas ev xurûjên wekî berdewama şikestên domdar di rojên dawî de nas kir, ku tê de şehîd û birîndar bûnê sivîl û berdestbûna dergehê Rafah jî tê de ye.
Ev tevger ji navbera peymanê agirbestê xwest ku bi zûbûnê li dijî dagirkeriya Îsraîlê û ji bo pêdivîtiya peymanê çalakî bikin.
...........................
Dawiya peyamê/
Etîket
Leşkerên Siyonîst
Başûrê Xezeyê
Binpêkirina agirbestê
Your Comment