Eger şervanên Kurd tevlî artêşa nû ya Sûriyê bibin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Diyar dike ku, piştî zêdetir ji 10 salên şerên hêzên Hesedê dijî DAIŞÉ bi piştgirîya Amerîka, niha ev hêz çend etnikî li serê xwe rolê nûyê di dîrokê ya Sûriyê de dike. Ehmed Şer'ê‘ daxwaz kir ku hemû hêzên Hesedê bi hêza leşkeriya neteweyî ya Sûriyê re têk bibin, rêwîtêk ku heke serkeftî be, dikare taybetmendiya leşkerî û profesyoneliyê ya Sûriyê bi awayekî bilind bibe.
Pêşbîniyên kar nasan
Kar nasan dibêjin ku rêwîtiya têkiliya Hesedê hêj li ser kêşeyên siyasî û struktûrî heye, lê heke serkeftî be, hêza nû ya Sûriyê dikare bibe hêza pêşkeftî, xweşxane û karametdar.
Nîşanên necîrbûnê
Di hefteya borî de, hêzên Hesedê gelek girtî li ser hukûmetan ku di çalakiyên dawî de destgîr kirin, azad kirin û li bajarê Raqa mehmanîya şandek ji Dîmeşkê kirin. Hesed ev xebat wek nîşanê necîrbûnê şirove kir û got ku armanca wan kêmkirina şer û zêdekirina hêvî bo têkiliya aştiyê bi hêza nû ya Sûriyê ye.
Ragihandina zanîngehê
Muhammed Salih, lêkolînerê bilind a akademiya Amerîkî, got: ev hewl ji hêzên Sûriyê Demokratîk nîşan dide ku ew bi rastî û yekîtî dixebitin, ne bi tenê wek alîkariya rastî; lê şaredariya Dîmeşqê ji xwe bi dest xistina zêdetir dibe.
Kêşeyên li
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Diyar dike ku, piştî zêdetir ji 10 salên şerên hêzên Hesedê dijî DAIŞÉ bi piştgirîya Amerîka, niha ev hêz çend etnikî li serê xwe rolê nûyê di dîrokê ya Sûriyê de dike. Ehmed Şer'ê‘ daxwaz kir ku hemû hêzên Hesedê bi hêza leşkeriya neteweyî ya Sûriyê re têk bibin, rêwîtêk ku heke serkeftî be, dikare taybetmendiya leşkerî û profesyoneliyê ya Sûriyê bi awayekî bilind bibe.
Pêşbîniyên kar nasan
Kar nasan dibêjin ku rêwîtiya têkiliya Hesedê hêj li ser kêşeyên siyasî û struktûrî heye, lê heke serkeftî be, hêza nû ya Sûriyê dikare bibe hêza pêşkeftî, xweşxane û karametdar.
Nîşanên necîrbûnê
Di hefteya borî de, hêzên Hesedê gelek girtî li ser hukûmetan ku di çalakiyên dawî de destgîr kirin, azad kirin û li bajarê Raqa mehmanîya şandek ji Dîmeşkê kirin. Hesed ev xebat wek nîşanê necîrbûnê şirove kir û got ku armanca wan kêmkirina şer û zêdekirina hêvî bo têkiliya aştiyê bi hêza nû ya Sûriyê ye.
Ragihandina zanîngehê
Muhammed Salih, lêkolînerê bilind a akademiya Amerîkî, got: ev hewl ji hêzên Sûriyê Demokratîk nîşan dide ku ew bi rastî û yekîtî dixebitin, ne bi tenê wek alîkariya rastî; lê şaredariya Dîmeşqê ji xwe bi dest xistina zêdetir dibe.
Kêşeyên li ser struktûr û dîroka Sûriyê
Şer'ê‘ daxwaz dike ku hukûmeta navendî wekî hêzên kurd li ser pergala navendî, sekûler û çend etnikî bixebitin, da ku mafên kêmin a dînî û etnikî parastin bê.
Hesed jî daxuyaniya ku hêzên xwe di çarçoveya yekîtiya serbixwe ya hêzên nû de têkêl bikin, lê Dîmeşk dixwaze ew bi awayekî taybetî be.
Xeternakiyên li Dîmeşqê
Kar nasan dibêjin ku têkiliya Hesedê dikare taybetmendiya leşkeriya Dîmeşqê bilind bixe. Salih li ser vê got: Hesed li derbarê perwerde, rêkûpêk û cihêrengiya etnikî û dînî bi hêzên leşkeriya Sûriyê nayê hevpeyvîn, lê ew hêzên din dijwar û karametdar in û dikarin tevahiya hêza nû ya Sûriyê biafirînin.
Mazlûm Kobane jî got: hêzên dijî teror dikarin piştî têkiliya wan di hemû Sûriyê de çalakî bikin.
Kêşeya beşdariya jinan li hêza nû
Yek ji pirsa girîng li ser rêwîtê têkiliya wan, astengiya parastina jinan e; hêzek ku simvola berdanê li ber DAEŞÉ û parastina jinên Êzidî û kêminên din şer kir.
Lêkolîneran dibêjin ku têkiliya wan, ji ber neparastina struktûr a hêza Sûriyê û cihêrengiya çandî, dijwar dibe û gava parastina yekîtiya nîv-serbixwe yên wan li navçeyên kurdî dibe bêtir rasyonel.
Giştî û derbarê herêmî
Şer'ê‘ ku ji hêla Amerîkaya piştgirî dike, nayê xwestin desthilatîyê daynin; Waşington dixwaze hukûmeta navendî têk bike û pêvajoya xwe qewimî bibe.
Tirkiya jî bi hişyarî şandeyên têkiliya wan kontrol dike. Medyayên Ankara rapor dide ku Tirkiya nayê xwestin niha bi Hesed şer bike, ji ber ku li xwe têkiliyên dîrokî ya aştiyê bi PKK pêşve dixe.
Amerîka û Faransa jî hemû celekan ji nêzîkî Dîmeşk û Hesed re şer dikin.
Ehmed Şer'ê‘ dikare hinek xala şirove bike, lê parastina kontrola hukûmeta navendî ya rêza Sûriyê têgihiştinê dibe, ku çêbûna peymana dawî heta vê sala dijwar e.
ser struktûr û dîroka Sûriyê
Şer'ê‘ daxwaz dike ku hukûmeta navendî wekî hêzên kurd li ser pergala navendî, sekûler û çend etnikî bixebitin, da ku mafên kêmin a dînî û etnikî parastin bê.
Hesed jî daxuyaniya ku hêzên xwe di çarçoveya yekîtiya serbixwe ya hêzên nû de têkêl bikin, lê Dîmeşk dixwaze ew bi awayekî taybetî be.
Xeternakiyên li Dîmeşqê
Kar nasan dibêjin ku têkiliya Hesedê dikare taybetmendiya leşkeriya Dîmeşqê bilind bixe. Salih li ser vê got: Hesed li derbarê perwerde, rêkûpêk û cihêrengiya etnikî û dînî bi hêzên leşkeriya Sûriyê nayê hevpeyvîn, lê ew hêzên din dijwar û karametdar in û dikarin tevahiya hêza nû ya Sûriyê biafirînin.
Mazlûm Kobane jî got: hêzên dijî teror dikarin piştî têkiliya wan di hemû Sûriyê de çalakî bikin.
Kêşeya beşdariya jinan li hêza nû
Yek ji pirsa girîng li ser rêwîtê têkiliya wan, astengiya parastina jinan e; hêzek ku simvola berdanê li ber DAEŞÉ û parastina jinên Êzidî û kêminên din şer kir.
Lêkolîneran dibêjin ku têkiliya wan, ji ber neparastina struktûr a hêza Sûriyê û cihêrengiya çandî, dijwar dibe û gava parastina yekîtiya nîv-serbixwe yên wan li navçeyên kurdî dibe bêtir rasyonel.
Giştî û derbarê herêmî
Şer'ê‘ ku ji hêla Amerîkaya piştgirî dike, nayê xwestin desthilatîyê daynin; Waşington dixwaze hukûmeta navendî têk bike û pêvajoya xwe qewimî bibe.
Tirkiya jî bi hişyarî şandeyên têkiliya wan kontrol dike. Medyayên Ankara rapor dide ku Tirkiya nayê xwestin niha bi Hesed şer bike, ji ber ku li xwe têkiliyên dîrokî ya aştiyê bi PKK pêşve dixe.
Amerîka û Faransa jî hemû celekan ji nêzîkî Dîmeşk û Hesed re şer dikin.
Ehmed Şer'ê‘ dikare hinek xala şirove bike, lê parastina kontrola hukûmeta navendî ya rêza Sûriyê têgihiştinê dibe, ku çêbûna peymana dawî .heta vê sala dijwar e
...........................
Dawiya Peyam
Your Comment