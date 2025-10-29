  1. Home
Hevdîtina Colanî bi Bin Selman re; lêkolînkirina perspektîfên hevkarîyên du alîyan

29 October 2025 - 23:43
Di serdana xwe ya fermî ya bo Erebistana Siûdî de, Colanî bi Mîrê Cîgir ê wî welatî re civiya û li ser rêbazên xurtkirina hevkariya dualî û pêşketinên herêmî û navneteweyî axivî.

Li gor agahdariya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (s.x) ABNA— Di serdema gerêkê xwe ya fermî de, "Ebu Mihemed Colenî" di Riyadê de bi "Mîrê Parêzgehê Arabistanê, Mihemed bin Selman" re civîna kir û gotûbêj kirin.

Ev civîn li qada konferansa "Pêşveçûna Axaftina Sermawezariyê ya Pêşerojê" hate lidarxistin — civînek navneteweyî ku li Riyadê bi beşdariya serokên siyasî, aborî û sermawezaran a cîhanê tê meşandin.

Gotûbêj li ser pêwendiyên aborî

Di vê civînê de, her du alî rêyên berz kirina hevkarîya aborî û sermawezariyê gotûbêj kirin.
Nîqaş di ser çêkirina avakirina hevparî yên aborî û bikaranîna hêzên her du welat de bû.

Rêzdan li ser rewşên herêmî û navneteweyî

Colenî û Bin Selman jî li ser dawiyên rewşên herêmî û navneteweyî axivîn.
Ev civîn di dema ku Rojhilata Navîn têkiliyên siyasî û ewlehiya zêde têne niqaş kirin de, girîngîya welatên hêzdar di rêveberiya vê rewşê de hat tekitin.

Di vê civînê de hin wezîr û rêveberên bilind a Arabistanê jî amade bûn.
Ev civîn wek beşek ji hêza diplomatik a her du alî tê dîtin da ku têkiliyên herêmî û hevkarîyên siyasî bipêve bikin.

