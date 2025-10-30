🔹 Ansarullah bi sîyonîstan hişyarî da:“Şer bi Lubnanê re encamên xirab ê hebe ji bo we”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (s.x)- ABNA- Wezareta Derve yê Yêmenê di deklarasyonek fermî de ji Îsraêl re hişyarî da ku berdawamkirina şikestina agireşî di Libnanê de, dikare encamên cîdî û giran bi xwe re bixe.
Ev deklarasyon, Îsraêlê wekî “têhdîda aştiya herêmî” nas kir û ser piştgirîya San‘a ji berxwedana Lubnan û Filistînê destnîşan kir.
Çend roj berê jî, serokê Ansarullah a Yêmenê got bû:
“Em ê di piştgirîya Hezbullahê de qet dubare nebin û hertim bi hêvî û alîkarî li berxwedanê bimînin.”
Di vê rewşê de ku hujûman xeterebar û têngdîtkarên Îsraêlê xetereya destpêkirina şerê fireh zêde dikin, Encûmena Neteweyên Yekbûyî (ENY) Îsraêlê bi zêdetirî ji 2000 şikestina agireşî ji 2024an ve têne bîrîkar kirin û lêkolînek lezgîn daxwaz kir.
