🔹 Ansarullah bi sîyonîstan hişyarî da:“Şer bi Lubnanê re encamên xirab ê hebe ji bo we”

30 October 2025 - 22:47
Di daxuyaniya Tevgera Ensarullah a Yemenê de, rejîma Siyonîst wekî "gef li ser aştiya herêmî" hat binavkirin û piştgiriya Senayê ji bo berxwedana Lubnanî û Filistînî hat tekez kirin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (s.x)- ABNA- Wezareta Derve yê Yêmenê di deklarasyonek fermî de ji Îsraêl re hişyarî da ku berdawamkirina şikestina agireşî di Libnanê de, dikare encamên cîdî û giran bi xwe re bixe.

Ev deklarasyon, Îsraêlê wekî “têhdîda aştiya herêmî” nas kir û ser piştgirîya San‘a ji berxwedana Lubnan û Filistînê destnîşan kir.

Çend roj berê jî, serokê Ansarullah a Yêmenê got bû:

“Em ê di piştgirîya Hezbullahê de qet dubare nebin û hertim bi hêvî û alîkarî li berxwedanê bimînin.”

Di vê rewşê de ku hujûman xeterebar û têngdîtkarên Îsraêlê xetereya destpêkirina şerê fireh zêde dikin, Encûmena Neteweyên Yekbûyî (ENY) Îsraêlê bi zêdetirî ji 2000 şikestina agireşî ji 2024an ve têne bîrîkar kirin û lêkolînek lezgîn daxwaz kir.

