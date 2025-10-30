Raje Nasir, senatôr, hişyariya xwe daye ku tevlîbûna leşkerê Pakistanê bi hêza navneteweyî dikare:Îsraîlê bi hêz bikin Hamasê bê silah bikin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Senatôr Raje Nasir Abas Caferî, serokê Meclîsa Vahdatê Muselmanan a Pakistanê, got ku li gorî raporên dawî, mijara tevlîbûna leşkerên Pakistanê di “Hêza Navneteweyî ya Alîkarî ya Ewlehiya” ya ku li astengê navneteweyî hate afirandin, di nav hukûmeta Pakistanê de tê şirove kirin.
Raje Nasir Abas Caferî zêde kir:Ev raporên bi çend rêxistinan neteweyî û navneteweyî hatine belav kirin. Em ji bo vê plana têgihiştî, îştekî giran û qebûlkirina rast nakevin. Gelê Xezze rêya tevlîbûna leşkerên derveyî ne qebûl kirine, û her têketina leşkerî bê îzinê herêmî divê bi qanûnên navneteweyî û bingehên missiyona aştiyê yên Yekîtiya Neteweyî têkildar were hesibandin; rêveberiya leşkerên neherêmî dikare nepesî û nehewîtiya gelê herêmî zêde bike.
Serokê Meclîsa Vahdatê Muselmanan a Pakistanê dewam kir:
Heke Hêza Navneteweyî ya Alîkarî ya Ewlehiya bi rêya dengdan û kontrola rûmetdar a Şûra Ewlehiya Yekîtiya Neteweyî nebe û li ser serokatiya leşker an blokek taybet were rêveberî kirin, ewê betalkîtiya wê şikê û dikare wekî parastina menfaata Waşington û Tel Aviv were têgihiştin.
Li çend raporên din hatiye nivîsandin ku li ser missiyon, rêveberî û taybetmendiya hêzê hîn erka rastî û vekirî hewce ye. Ev biryar dikare piştgirî ji îşgalê were hesab kirin.
Li gorî pêşniyara heyî, armanca Hêza Navneteweyî ya Alîkarî ya Ewlehiya dikare bê silah kirina Hamas be, ku ne tenê bi pratîkî nehejî ye, lê herwesa serbestkirina tevgerên rezistansê şiddetê zêde dike. Ev missiyon dikare Pakistanê di binkeya karêkî de tê bikaranîn, ku wekî xurtkirin an piştgirî ya îşgalê Îsraîl tê têgihiştin.
Raje Nasir jî got:Tevlîbûn li vê hêza navneteweyî dikare bêparçeyî li nav cîhanê ya muselmanan û ereban zêde bike û sûret û mîrasê Pakistanê li piştgirîya Filistîn û rewşa şeref û êdîtiyê yên wê bête şikandin. Cevabên giştî û encamên siyasî yên navxweyî dikarin ji bo menfaata neteweyî xelatê bide.
Em ji hukûmeta Pakistanê dixwazin bi lez ve ji her çêkirin an tevlîbûna leşkerî di hêza navneteweyî de dûr bibe û rewşa Pakistanê li encûmenên navneteweyî her tim ser parastina rastî ya xwestina taybet a Filistînîyan, mafên mirovî û gihîştina dad bimîne.
🏷️ Tags: Raje Nasir Abas Caferî – Pakistan – Xezze
