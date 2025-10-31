  1. Home
"Bin Govir" careke din sînorên hovîtiyê derxist + video

31 October 2025 - 23:06
News ID: 1745011
Source: https://www.mehrnews.com//
Wezîrê Ewlekariya Navxweyî yê Îsraîlê, dema ku serdana yek ji girtîgehên rejîmê dikir, bi kiryarek hovane daxwaza îdamkirina tavilê ya girtiyên Filistînî kir.

 Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA-Tora Nûçeyan a Qudsê vedibêje, Wezîrê Ewlekariya Navxweyî yê  Rejîma sihyonîstî careke din asta bilind a hovîtiya xwe ya li dijî girtiyên Filistînî nîşan da.
Li gorî vîdyoyek ku îro di medyaya Îsraîlê de hatiye weşandin, "Itamar Ben-Guerr" di dema axaftina xwe de dema ku serdana yek ji girtîgehên rejîmê dike, li ber girtiyên kelepçekirî hêza xwe nîşan dide û daxwaza îdamkirina tavilê ya wan dike.
Ben-Guerr bêwateyiyên xwe didomîne û gefê li girtiyên Filistînî dixwe û dibêje: "Ev zilam ji yekîneyeke taybet (şaxa leşkerî ya Hamasê) hatine da ku zarok, jin û pitikên me bikujin. Îro li wan binêrin, ew jiyaneke dijwar dijîn. Lê dîsa jî tiştek divê were kirin: divê terorîst werin îdamkirin."

