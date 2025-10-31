"Bin Govir" careke din sînorên hovîtiyê derxist + video

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA-Tora Nûçeyan a Qudsê vedibêje, Wezîrê Ewlekariya Navxweyî yê Rejîma sihyonîstî careke din asta bilind a hovîtiya xwe ya li dijî girtiyên Filistînî nîşan da.
Li gorî vîdyoyek ku îro di medyaya Îsraîlê de hatiye weşandin, "Itamar Ben-Guerr" di dema axaftina xwe de dema ku serdana yek ji girtîgehên rejîmê dike, li ber girtiyên kelepçekirî hêza xwe nîşan dide û daxwaza îdamkirina tavilê ya wan dike.
Ben-Guerr bêwateyiyên xwe didomîne û gefê li girtiyên Filistînî dixwe û dibêje: "Ev zilam ji yekîneyeke taybet (şaxa leşkerî ya Hamasê) hatine da ku zarok, jin û pitikên me bikujin. Îro li wan binêrin, ew jiyaneke dijwar dijîn. Lê dîsa jî tiştek divê were kirin: divê terorîst werin îdamkirin."
Dawiya Peyam/
