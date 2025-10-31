Welatiyekî Libnanî di êrîşeke dronê de şehîd bû/Îsraîl îdia dike ku serokê binesaziya Hizbullahê kuştiye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA-Çavkaniyên nûçeyan ên Lubnanî ragihandin ku êrîşa rejîma Îsraîlê bi droneyan li ser motorsîkletê li ser rêya "Nabatiye-Şokîn" pêk hat, ku di encamê de kesek şehîd bû û çend kesên din jî birîndar bûn. Ev êrîş di berdewamiya êrîşên Îsraîlê yên vê dawiyê li başûrê Lubnanê de pêk hat û di nav gel û rayedarên Lubnanî de pêlek hêrs û fikaran derxist holê.
Li gorî Tora El-Manar, êrîş di navbera bajarê Nebatiye û bajarokê Şokîn de pêk hat û hedefa wê motorsîklet bû. Çavkaniyên herêmî hîn nasnameya tevahî ya şehîd û birîndaran eşkere nekirine.
Îdiayên artêşa Îsraîlê: Kuştina rêveberê binesaziya Hizbullahê
Berdevkê artêşa Îsraîlê îdia kir ku hedefa êrîşê "Îbrahîm Mihemed Raslan" bû, ku berpirsiyarê ji nû ve avakirina binesaziya Hizbullahê bû, û ku ew di vê operasyonê de hatiye kuştin. Ev îdia hîn ji hêla çavkaniyên fermî yên Lubnanî an Hizbullahê ve nehatiye piştrast kirin.
Di bersiva êrîşê de, Hizbullaha Lubnanê ragihand ku rejîma Siyonîst bêyî ku pabendî ti peyman an qanûnên navneteweyî be, berdewam agirbestê binpê dike. Sekreterê Giştî yê Hizbullahê Seyîd Hesen Nesrallah di axaftina xwe ya dawî de ragihand ku hejmara binpêkirinên agirbestê ji hêla Îsraîlê ve gihîştiye zêdetirî 5,000.
Rageşiya li başûrê Lubnanê zêde bûye
Êrîşa bi droneyan tenê çend demjimêran piştî ku leşkerên Îsraîlê ji bejahî ve êrîşî bajarokê Blida kirin û avahiya şaredariyê ya wê demkî dagir kirin, pêk hat. Di bersiva van kiryaran de, artêşa Lubnanê ket rewşa hişyariyê û hêzên zêdetir şandin deverên sînor.
Geşedanên dawî nîşan didin ku rageşiya li ser sînorên başûr ên Lubnanê zêde bûye û îhtîmala zêdebûna pevçûnan di rojên pêş de heye. Çavdêrên herêmî hişyarî dane ku berdewamiya êrîşkariya Îsraîlê dibe ku bibe sedema bertekên tundtir ji komên berxwedanê.
