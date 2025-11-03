Sernav: Rola Meraciên Şîʿî di parastina yekparçebûna erdî û nasnameya neteweyî de; beşa şeşem / Aliman û meraciên Şîʿî di Şerê Duyem a Cîhanê de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA- Şerê Cîhanê ya Duyem di sala 1318ê şemsi (1939î miladî) de dest pê kir. Îran di vê şerê de jî nexweşî (bîtarafî) xwe ragihand, lê hêzên dagirkirî di sala 1320ê şemsi (1941) de, bi awayekî hêsan û bêyî carekî berxwedanê girîng, ji sinorên cihên cuda hatin nav welatê Îranê.
Ev carî, meracên teqlîd û alimanên Şîʿî ne karîna fermanên cihada derxînin, û xelka musulman jî hêza şerê bi wan dagirkeran re nedeha.
Sedema vê weşbûna hêzê ew bû ku Riza Xan ji destpêka şehsaretê xwe di sala 1304ê şemsi de, di nav şanzdeh salan de hemû hêza xwe li ser tîrkirina dîn û hilweşandina rohanîyetê daniye bû.
Di heman salê de, ew qanûna nişandariya giştî (nizama leşkerî) pejirand, û gelek xwendekarên medresê bi zor kir ku bi leşkerê derbin.
Di sala 1307ê şemsi de jî, bi qanûna cil û fesê yekbûyî (libasê yekan), gelek rohanî ji cilê rohanîyetê qedexe kirin. Ew jî heman salê qanûna civakî saz kir û ofîsên notarî ya rohanî girtin.
Di sala 1314ê şemsi de, qanûna kəşfê hîcabê qetî bû û gelek rohanîya dijminî dagirtin, girtin an jî diyarkirin bo dûrkirin. Ew jî heman salê reşxaneyê awqafê damezrand û gelek medrese û mizgeft ku mîratê xweşkirî bûn, ji destê rohanîyetê derxistin û girtin.
Di vê demê de gelek aliman şehîd bûn, girtin an jî dûrkirin; hîn jî hejmara xwendekar û rohanî bi her demê qetir bû. Hêza mayî ya desthilatdarên olî yên Şîe Îran, wekî Şêx Abdulkerîm Haʿirî, bi gelemperî li ser parastina hînê rohanîyên mayî tên sarf kirin, da ku neparêzin.
Alimanên Necefê Eşref jî bawerîya xwe li ser hukûmeta dîn-nedûst a Riza Xanê winda kiribûn û dizanin ku fermanek cihada bêyî şerikbûna xelka bêfeyde ye.
Dîrok nîşan da ku her car têkçûn û tîrkirina desthilatdarên olî û rohanîyetê, bi têkçûna hêza berxwedana neteweyî di dijî dijminan derdixe, û hêza rohanetê jî di binê de dawlet û berxwedanê neteweyî bi hêz dike.
Ger em binasîn ku di Şerê Cîhanê ya Yekem de hêzên leşkerî yên Îran tenê 16 hezar kes bûn û bê rêk xebitand, lê di Şerê Cîhanê ya Duyem de hêzên leşkerî 100 hezar kes bûn û bi temamî rêk û rêz û çarçoveyê leşkerî danîn û bi çêtirî çêkirin, em dikarin cudaîya navbera du deman bibînin.
Herdu şerên cîhanê jî nîşan da ku dawletên wextê xwe ne hêz û ne dilê şerê bi dagirkeran re hebûn; lê cudaîya wan ev bû ku di şerê yekem de desthilatdarên olî û aliman bêyî hêza dawletî û bi têkiliyê bi aşîret û xelka bi dijminan têkoşîn kirin. Lê Reza Xan Pahlawî di nav şehsaretê xwe de, her weha rohanetê tîr kiribû, gelek aşîrêt jî ji nav re çir kiribû û bi vî awayî hêza leşkerî ya giştî li nav xelkê winda bû.
Ji ber vê yekê, desthilatdarên olî û aliman ne karîna bi piştgirîya wan xelkan fermanê cihada derxînin û parastina xakê Îslamî wekî pênasek şerʿî wan pêşgirî bikin.
Piştî dawiyê şerê cîhanê ya duyem, bûye zelal ku her dema hêza meracia û marifeta wan bi rastî tê nasîn û pê giran dihate dayîn, dawlet û xelka dikarin bêyî şer û bêyî tîr bi karanîna ew hêz, welatê dagirkirî azad bikin.
Lêkolîna vê rewşa dîrokî beşa din a gotarê ye.
Nivîskar:
Seyîd Elî Esxer Huseynî / ABNA
Dawiya peyamê
Etîket
Yekparçeyiya axê
Desthilatdarên Şîe
Şerê Cîhanê yê Duyemîn
Riza Xan
Your Comment