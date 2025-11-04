Piştî weşandina vîdyoyayekê ji keçikê biçûk hat kirin, tundrewên Hindû li malbateke Misilman liwandan

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA -komek hindûyên têkildar di dewleta Uttar Pradeş ya Hindistanê de ser malbatek misilman li bajarê Xaziabad hucûm kirin.
Ev hucûm piştî weşana vîdeoyekê ji jinikek zarok ya malbatê hat kirin, ku di wê de gotibû ku goştê ga dixwe.
Hucûmkaran endamên du kome têkildar, yên Bajrang Dal û Hindu Raksha Dal bûn; ew bi şiarên îslam-tirs û nefretpêkir ser malbatê hêrs û hêqaret kirin.
Medyayên herêmî ragihandin ku ev hucûm bi rêberiya Daksh Chaudhary, yek ji navdarên berhemê hindutva, hat kiriye.
Ew kes gelek caran ji ber tundî, nefret-pêkirin û hucûmên li dijî misilmanan hate lêkolîn, lê hîn jî azadane tê çalakî kirin.
Polîs ragihand ku du kes ji hucûmkaran hatine girtin, lê Chaudhary hîn li ber dawiyê ye û bi weşandina vîdeoyên xwe xweparastiyê ji kiryarên xwe dike.
Piştî vê rojadê, serokê koma têkildar “Hindu Raksha Dal” jî di vîdeoyên xwe de daxwaz kir ku jinikê zarok bigirin û malê malbatê dagirin.
Di vîdeoyek din de, jinikê misilman bi nîşanên birînan di navbera polîsan de bi zorê xwestin lêbibore.
Herçiqas ev hucûm bi rûmet û eşan hat kirin, polîs li dijî her du aliyê dosye vekir — kiryarêk ku, li gorê nêrîna çavdêran, alîgiriyê û lewazbûna parastina Hindistanê ji hêla rêxistinên têkildarê hindû ve dîsa nîşan dide.
Dawiya peyamê/
Etîket: Hindutva – Hindû – Hindistan
Your Comment