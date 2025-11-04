Rapora Vîdyo| Bîranîna musîbeta Hezretî Fatîma Zehrayê (silav lêbin) li Holandayê deng veda

4 November 2025 - 19:49
News ID: 1746628
Source: https://fa.abna24.com/news/
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x)- ABNA- Bi nêzîkbûna Rojên Fatimîyan, merasîma şînê ji bo Hezreta Fatimeya Zehra (silavên Xwedê lê bin) bi amadebûna komek Şîe û evîndarên Ehlul Beytê (silavên Xwedê lê bin) li Hola(salOna) El-Kewzerê, ku girêdayî Weqfa Xêrxwaziyê ya Îmam Cewad (silavên Xwedê lê bin) ye, hate lidarxistin. Di vê merasîmê de, beşdarî bi bîranîna musîbet û xwendina mersiyê bûne bîra Seyîda jinên cîhanê, Hezretê Fatîma Zehrayê (s.x), û bi evîn û rêzê giran bîrê wê pek anîn. Etîket: Fatîmiyê – Hezretê Fatîma Zehra (s) – Ehlul Beytê (s.x)– Hollanda
