Artêşa Libnanê êrîşên Îsraîlê şermezar kir û pêvajoya planê bêçekkirina hêzên berxwedanê rawestand.

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—Piştî êrîşên hewayî û topxaneyî yên rejîma Îsraîlê li ser başûrê Lubnanê, artêşa welêt daxuyaniyek da û van kiryaran wekî êrîşeke eşkere li dijî axa Lubnanê bi nav kir û tekez kir ku rêbazeke wisa di berdewamiya şer de nayê qebûlkirin û dê bi bersiveke guncaw re rû bi rû bimîne.
Rawestandina plana bêçekkirina berxwedana başûrê Çemê Lîtanî
Di heman demê de bi vê helwestê re, nûçegihanekî Tora Al-Manar ragihand ku fermandarê artêşa Lubnanê, di bersiva êrîşa dawî ya Îsraîlê de, pêşniyar kiriye ku pêkanîna plana artêşê ya bêçekkirina berxwedana başûrê Çemê Lîtanî were rawestandin.
Li gorî raporên hatine weşandin, artêşa Lubnanê temamkirina qonaxa yekem a vê planê bi şertê vekişîna rejîma Îsraîlê ji pênc xalên dagirkirî û rawestandina êrîşên li ser axa Lubnanê ve girêdabû. Bi berdewamiya êrîşê re, artêşa welêt ne mumkin dît ku xwe li herêmên başûr bicîh bike û destpêkirina qonaxa duyemîn a operasyona bêçekkirinê rawestandiye.
Her çiqas Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê heta dawiya vê salê daxwaza bicîhanîna tevahî ya plana bêçekkirinê li seranserê Lubnanê kiribe jî, Hizbullaha li Lubnanê li hember van zextan li ber xwe daye û artêşê mîsyona rûbirûbûna bi êrîşkariya rejîma Siyonîst re daye pêşiyê.
.................................
Dawiya peyamê/
Etîket
Lubnan
Artêşa Lubnanê
Îsraîl
Rejîma Siyonîst
Your Comment