Îmamê Înê yê Sine (Sanendac): Destkeftiyên serdana Serokkomarî ya ber bi Kurdistanê ve bi bandor in

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA— Mamosta Fayiq Rustemî, Serokê Civata Olî ya Sanandec, di xutbeyên vê hefteyê de li Mizgeftedada Ciwata Mezin got ku seya roja yekem a Serokwezîrê bo Kurdistan encamên girîng û qîmetdar ji bo herêmê hatin xwestin. Vebijarkirina çend projeyên mezin a avahî û aborî û şandina sermaweyêk girîng bo beşên herêmê di nav wan encamên de bû.
Mamosta Rustemî jî diyar kir ku Serokkomar rêveberan fermandayî ku pêşkeftina herêmê bi ciddî binirxînin û rêjeya xizmeta gelê xwe nebin qefil.
Ew hişyar kir ku her çend hewldan ji bo pêşveçûna Kurdistan çêbûne, lê vegerandinên peywendîdar hewceyê plan kirinê ne û divê tedbîrên çareseriyê were girtin.
Hêvîya xwe jî îfade kir ku hukûmet dê pirsgirêka mawe ya mamosteyan a li ser hûqûqa hînkirinê çêbikin û rewşa wan baştir bibe.
Mamosta Rustemî jî nîşan da ku Nûnerê Velayetê Faqîh û Serokê Herêmê di civînên cûda de hewceyên herêmê bi Serokkomar re pêşkêş kirin, mesele û astengên pêşî ya pêşkeftina herêmê şirove kirin û pêşniyarên xwe dan.
Ew jî li rewşa kuştin û zulum li ser mirovên bêguneh, bi taybetî gelê Filistînî, têkildarî kir û got: Rêveberiya Neteweyên Yekbûyî divê ji şeref û qîmetê mirovî ya Filistînî dijî bike û bêdeng nebe li dijî şer û sûcên Îsraêl.
Di dawiyê de, Mamosta Rustemî li fermanên Xwedê di Pirtûka Pîroz de şirove kir û got: Xwedê girîngî li fêrîbûnê da, û îslam jî li karanîna zanistên cûda bo xizmeta gel û pêşkeftina civakê îhtimam dike.
Senandac - Îmamê Înîyê yê Senandecê got: "Destkeftîyên serdana Serokkomarî ya ber bi parêzgeha Kurdistanê ve dê di çareserkirina pirsgirêkên gel de binirx û alîkar bin
