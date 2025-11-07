Amerîka kontrola baregeha hewayî ya Şamê dike

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—Ragihandina Reuters ji çavkaniyek agahdar, Amerîka di navbera xwe de hewl dide ku rêkeftina ewlekariya navbera Sûriyê û Îsraîlê berpêş bîne, û li benda kontrola leşkerî ya binyadeya asmanî ya Dimêşkê ye.
Gerek tê gotin ku piştî roja ku Beşar -Esad li Sûriyê û piştî destûra berdestkirina hêzên asmanî û erdî ya rejîma Siyonî li ser bazên wê welatê, rejîma Cûlani jî hewl dide ku rêkeftinê bi Tel Avivê were lidarxistin û kontrola binyadeya asmanî ya Dimêşkê bi Amerîka ve parve bike.
Çavkaniyek agahdar ragihand ku Amerîka hewl dide û biryarî daye ji bo amadebûna leşkerî li binyadeya asmanî ya Dimêşqê.
