9 meh girtin û windabûna mamosteyekî Îranî li Tirkiyê

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—Ji girtina bêmaf a Ehmed Riza Bayzaî, profesorê Zanîngeha Tebrîz Azadî, li balafirgeha Stenbolê zêdetirî neh meh derbas bûne. Di 24ê Çileya 2013an de, Bayzaî di rêya vegerê de ber bi Tehranê ve li balafirgeha Stenbolê ji aliyê polîsên Tirkiyeyê ve hate girtin. Ev girtin di demekê de pêk tê ku rayedarên Tirkiyeyê ti ravekirinek fermî an sûcek eşkere nekirine û di heman demê de malbata wî jî vegeriyaye Îranê.
Çavkaniyên nêzîkî malbatê dibêjin ku di neh mehên borî de ji bo Mamostayê zanîngehê ti darizandin an dozgeriyek dadwerî nehatiye kirin û têkiliyên malbatê bi rayedarên Tirkiyeyê re bêbersiv mane.
Seyîd Ebas Eraqçî bi bavê Bayzaî re civiya û raporek li ser şopandinên Wezareta Derve pêşkêş kir û got ku Wezareta Derve dê hemû rêbazên xwe bikar bîne da ku wî azad bike.
