Hemdin Sebahî: "Operasyona Bahoza Eqsayê rêya normalîzekirina bi Îsraîlê re têk bir

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA— Hemdin Sebahî: "Bahoza El-Eqsayê"projeyên parçeparçe-kirinê û normalkirinê bi reşîma sîyonîstî têk şand”
Beyrut – Hemdin Sebahî, serokê partiya El-Kerame ya Mısir û sersekretê Kongreya Neteweyî ya Erebî (El-Mu’tamer el-Qawmî el-‘Arabî), di axaftinên xwe yên li Beyrutê de ragihand ku operasyona "Bahoza El-Eqsayê"karibûye projeyên parçeparçe-kirinê û rêya normalkirinê bi reşîma sîyonîstî têk bibe û nîşan bide ku roja azadiya Filistînê nêzîk e.
“Emê di rêzên yekemên dijberiya dagirkeriyê de bin”
Sebahî bi îşara li girîngiya vê operasyona di guherandina mîzanan û dengbêjiyên herêmî de, got:
“Netewa Erebî divê her gav li rêzên yekemên dijberiya dagirkeriyê were. Parastina çakê berxwedanê di Filistîn û Lebnanê de ji bo me pir girîng e, ew jiyana xwe yên neteweyî ne.”
Serkeftinên çandî û siyasî ya berxwedanê
Sebahî di berdewamê axaftinên xwe de bi şîrove kir ku serkeftina “Zohran Mamdanî” di New Yorkê de, wekî yek ji alîkarên Filistînê, yek ji encamên girîng ên operasyona "Bahoza El-Eqsayê" ye.
Ew zêde kir:
“Silav û rêz ji gelê têkoşer — ji Xezze heta Lubnan û Yemenê. Em bi serokên xwe yên şehîd rûmet dikin. Ev şer hê naxelasî; di asta pêş de, qelem, deng û wêne bi heman rengê ku çak heye, rolê çalak û birêkûpanê dê hebin.”
Rola berxwedana çandî û medyayî
Sersekretê Kongreya Neteweyî ya Erebî bi cih kir ku berxwedana çandî û medyayî e ku îro pêdivî ye. Ew got:
“Her kesê Erebî divê xwe wek berxwedêr nas bike; çakê berxwedanê nîşana şeref û iradeya neteweyî ye da ku dagirkeriyê bi dawî bîne.”
Ew di dawiya axaftinên xwe de jî got ku:
“Ev berxwedan nîşana jiyana netewa Îslamî û berdewamîya hêzên azadiyê ye da ku azadiya Filistînê bi rastî were biqedandin.”
Derbarê Kongreya Neteweyî ya Erebî
Kongreya Neteweyî ya Erebî (El-Mu’tamer el-Qawmî el-‘Arabî) komek têkildarî siyasî ye ku gelek şexsiyetên netewperwer ên Erebî di nav xwe de dihêle. Ew xwe berdewamîya Konferansa Erebî ya ku di sala 1913’ê de li Parisê hate lidarxistin dizane.
Kongreya Neteweyî ya Erebî civîna yekem a xwe di sala 1990’ê de li Tûnisê lidarxist.
Etîket: #Kongreya_Neteweyî_ya_Erebî #ElKerame #Hemdin_Sebahî
