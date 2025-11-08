Nêrîna Qur'an û Încîlê li ser 'xaçkirina Îsa (s.x)' çi ye?

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—Çarçoveyên wê di Încîlan de bi gelek awayên cûda têne vegotin. Heta hûrgilî jî di her yekê de bi awayên cûda têne tomar kirin. Û ji ber ku nivîskarên van Încîlan Xiristiyan, îlhamgirtî û bê xeletî ne, divê ew di mijarek wusa girîng de lihevhatî û hevgirtî bin û ti cûdahiyek di navbera wan de tune be; ji ber ku raporên cûda û nelihev ên bûyerek yekane baweriyê têk dibin û nîşan didin ku nûçegihan ne pêbawer e. Ji ber vê yekê, ew cîh ji bo bawerî û piştrastkirinê nahêle.
Mamoste Necar bi berfirehî li ser vê yekê axivî û xalên nakokî û cudahiya di navbera Încîlan de di çîroka xaçê de zelal kir û lê zêde kir: "Çar Încîl di tu mijarekê de bi qasî di mijara xaçê û kuştina Îsa de ji hev cuda nabin."(1) Ew her wiha dibêje: "Bi baldariyeke piçûk jî, eşkere dibe ku daxuyaniyên çar Încîlan ji hev cuda ne û raporên wan li ser mijareke ewqas girîng ku îdîaya Xiristiyanan û bingeha baweriya wan e, nayên bawerkirin û delîlên îsbatkirî nayên îspatkirin:
1. "Metta" dibêje: Îsa bi şagirtên xwe re hat gundê Gêtsemanî. Marqos jî heman tiştî dibêje, lê Lûqa dibêje: Ew gihîşt Çiyayê Zeytûnê. Yûhenna jî dibêje: Ew ji Geliyê Kidronê derbas bû.
2. Metta dibêje: Piştre wî Petrûs û kurên Zebedî birin û pir xemgîn û xemgîn bû. Marqos jî heman tiştî dibêje, lê Lûqa dibêje: Ew ji wan dûr ket, dû re ew dua kir. Yûhenna jî qet behsa vê hevokê nake.
3. Metta radigihîne ku wî ji hevalên xwe re gotiye: "Canê min pir xemgîn e..." xemgîn, heta mirinê; li vir bimînin û bi min re hişyar bimînin.” Û ew dîsa hat û wan di xew de dît, û bi vî awayî cara duyem û sêyem. Hingê wî got: "Saet hat ku Kurê Mirov (ango bi xwe) bikeve destê gunehkaran. Rabin, em herin; va ye, yê ku min dide dest nêzîk e.”
Daxuyaniya Marqos jî bi heman naverokê wekî ya Metta ye. Lê Lûqa zêde dike: Milyaketek ji ezmanan hat ba Mesîh û ew xurt kir: û wî bi dilgermî dua kir, û xwêdana wî wek dilopên xwînê yên mezin bû. Lê wî behsa hatina sêyemîn a Îsa ji bo şagirtan nekir. Û Yûhenna hemû vê hesabê ji bîr dike; lê ew yek ji wan sê kesan e ku Mesîh ji nav şagirtên xwe hilbijartiye. Ev nîşan dide ku tevahiya hesabê bê bingeh e.
4. Metta dibêje: "Dema ku ew hîn jî diaxivî, Cihûda, yek ji diwanzdehan, bi elaleteke mezin bi şûr û daran, ji serokên kahînan û rihspiyên gel hat. Û yê ku ew da dest nîşanek dabû wan û gotibû: «Ez kê maç bikim, ew e!» Û di wê gavê de hat ba Îsa û got: «Silav li te be, Mamoste!» û maç kir. Îsa jê re got: «Heval, tu çima hatî?» Û ew hatin û destên xwe danîn ser Îsa û ew girtin.» Marqos di naveroka vegotinê de bi Metta re li hev dike. Lê Lûqa dinivîse: «Û Îsa jê re got: «Cihûda, ma tu bi maçkirinê Kurê Mirov didî dest?» Li şûna hevoka «Heval, tu çima hatî?» ew zêde dike: «Hingê Îsa derket ba wan û got: «Hûn li kê digerin?» Û wan got: «Îsa Nisretî.» Û wî got: «Ez im.» Û ew paşve çûn û ketin erdê. Û dîsa heman tişt got, û dîsa heman tişt got. Û wî got: «Heke hûn li min digerin, bila ev mirov herin.»
5. Metta dibêje: «Wan destên xwe danîn ser Îsa û ew girtin. Ji nişkê ve yek ji wan kesên ku bi wî re bûn şûrê xwe kişand û li xulamê kahînê mezin da û guhê wî jê kir… Di wê gavê de hemû şagirtan ew hiştin û reviyan.” Lê Marqos behsa revîna şagirtan nake. Tenê Lûqa radigihîne ku Mesîh dest da guhê xulam û ew qenc kir.
6. Metta dibêje: “Û yên ku Îsa girtin, ew birin ba Qeyafayê kahînê mezin….” Lê Yûhenna dibêje: “Wan Îsa girtin û girêdan, û pêşî ew birin ba Henan, bavê Qeyafayê, ku wê salê kahînê mezin bû.”
7. Metta dibêje: “Serokên kahînan û rihspî û tevahiya civatê li şahidiya derewîn li dijî Îsa digeriyan da ku wî bikujin, lê wan tiştek nedît, her çend gelek şahidên derewîn derketin holê.” Darçêkerê hostayê dibêje: Li vê hevoka tevlihev û bi tevahî nakok binêrin; eger ew li şahidekî derewîn digeriyan lê yek nedîtin, ew çawa dikare dîsa bibêje: Her çend gelek şahidên derewîn derketin holê jî, wan yek nedît.
8. Tiştê ku ji gotinên Metta û Marqos bi zelalî tê fêmkirin ev e ku darizandina Îsa di şevê de, piştî girtina wî û gihîştina wî li mala kahînê mezin pêk hat; lê Lûqa û Yûhenna dinivîsin ku dem di sibehê de bû.
9. Yûhenna dibêje: "Diya wî û xwişka diya wî li binê xaça Îsa rawestiyabûn... Îsa... ji diya xwe re got..." Ev hevok tenê ji hêla Yûhenna ve tê behs kirin; Lûqa behsa xizmên Îsa an hebûna nasên wî nake, û Marqos jî behsa wê yekê nake ku yek ji nasên wî an bûyera xaçkirina wî şahidên nêzîk bûn.
10. Metta radigihîne ku dema Îsa (silavên Xwedê li ser wî bin) "Ruh da. Ji nişkê ve perdeya perestgehê ji serî heta binî du parçe bû, erd hejiya, kevir qelişîn, gor vebûn û gelek laşên pîrozên ku razayî bûn, ji nû ve rabûn." Lêbelê, Marqos vê mijarê bi tevahî paşguh dike û behsa wê nake. Lûqa jî dibêje: Roj tarî bû û perdeya perestgehê çiriya, lê ew behsa erdhejê an bûyerên din ên ku Metta behs kiriye nake.
Mamoste El-Necar zêdetirî sî dozên nakokiyê di navbera Încîlan de vedibêje û dûv re dibêje: "Ez difikirim ku anîna van hemî daxuyaniyên cûda li ser vê mijarê dê bêzar be û dê xwendevan bi qasî ku min kir westîne. Ger ez nakokiyên Încîlan bi vî rengî rêz bikim, min ê wextê hêja winda bikira."
Paşê ew zêde dike: "Piştî van hemûyan, gelo kesek difikire ku înkarkirina mijara xaçê yek ji nûjeniyên Pêxemberê Îslamê (silavên Xwedê li ser wî û malbata wî be) ye? (2) Lêbelê, mijara xaçkirin û kuştina Îsa ne mijarek lihevkirinê ye di nav Xiristiyanan de bi xwe; berevajî vê, hin komên Xiristiyan ew înkar kirine, di nav wan de "Saturnî", "Karbokratî" û "Polîsî". Van û gelekên din qet qebûl nekirine ku Mesîh di wê şîvê de amade bû û li ser xaçê miriye."
Tiştên ku hatine gotin di pirtûkên dîrokê yên ku li dibistanên teolojîk ên li Îngilîstanê têne hîn kirin de, bi navê "Mûsa Heim", hatine tomar kirin.
Ji bo bêtir agahdarî li vir çend îtîrafên ji zanyarên Xiristiyan hene:
1. Monsieur "Erdoir Seuss" ê navdar, endamê Enstîtuya Fransî ya li Parîsê, ku bi ramanên xwe yên dijî-Îslamî tê nasîn, di pirtûka xwe ya "Baweriyên Misilmanan li ser Hin Pirsgirêkên Xiristiyanan", rûpel 49 de dibêje: Quran kuştin û xaçkirina Îsa înkar dike, dibêje ku kesek mîna wî li wir bû û Cihûyan bi xeletî fikirîn ku wan ew kuştiye.
Ew zêde dike ku tiştên ku Quran dibêje ji hêla komên Xiristiyanan ve jî hatine gotin; Mîna Basîlîdiyan ku bawer dikin dema ku Îsa diçû cihê darvekirinê; Şimûn ji Kîrênê bi tevahî xwe veguherand xwe û xwe veşart. Her wiha, Sarnetiyan ragihandine ku yek ji şagirtên Îsa li şûna wî hatiye xaçkirin. Wî beşek ji gotinên şandiyan bi dest xistiye. Gotinên wî wekî yên Basîlîdiyan in, û Mizgîniya Barnabas bi eşkere navê kesê ku li şûna Îsa çûye ser xaçê dibêje, û ew heman "Cihûda" ye.
2. "Herr Ernst de Bons" ê Almanî di pirtûka xwe ya "Îslam; Xiristiyaniya Rastîn" rûpel 143 de daxuyaniyek bi naveroka jêrîn heye: Her tiştê ku li ser xaç û fîdyeyê derketiye holê ji nûjenî û biraziyên "Pawlos" û yên mîna wî ye ku ne Mesîh dîtine û ne jî di nav kesayetiyên sereke yên Xiristiyaniyê de ne.
3. Di cildê yekem ê pirtûka xwe ya bi navê "Dîroka Xiristiyaniyê" de, "Mollman" dinivîse: Cihbicîkirina cezayê (mirinê) di tariyê de pêk hat û tarîtî daliqandî bû. Di encamê de, mimkun bû ku Mesîh bi yek ji sûcdarên ku li benda îdamê bûn di zindanên Orşelîmê de hatibe veguhastin, wekî ku hin mezhebên Xiristiyan jî bawer dikin û Quran jî wan piştrast kiriye. (3)
Şêx Muhammed Abduh jî li ser mijara xaç û qurbanê gotarek dirêj heye, û ew wê wekî baweriyek pagan dibîne ku Xiristiyanan ji Hindîyan fêr bûne, û ew nerazîbûnên Xiristiyanan ên li hember înkarkirina çîroka xaçê radixe û bersiva wan dide. Di nav tiştên din de, wî gotiye ku çîroka xaçê berdewam û hevpar e ji bo hemî komên Xiristiyan. Lê ev ji bo kesekî ku dîroka Xiristiyaniyê nizane pirsgirêkek e, lê ji bo kesekî ku jê haydar e, bersiv ji bo wî hêsan e, ji ber ku hin komên wan çîroka xaçê înkar kirine, wekî mezhebên "Kîrensiyan" û "Taniyaniyan", ku şopînerên "Taniyanus" ê navdar in, xwendekarekî "Justin".
"Photius" her wiha got ku wî pirtûkek bi navê "Rêwîtiya Pêxemberan" xwendiye, ku tê de rewşên Petrûs, Yûhenna, Endrawis, Tûma û Pawlos hatine tomar kirin, û di nav tiştên ku wî tê de xwendiye de ev bû ku "Mesîh nehat xaçkirin, lê yekî din hat xaçkirin, û ew bi xaçkirina kujeran keniya".
Navendên Xiristiyan ên wê demê jî xwendina pirtûkên weha qedexe kirin ku bi çar Încîlan û nameyên ku dêra wan bawer dikir re nakok bûn, û wan ev pirtûk şewitandin û wêran kirin... Hin ji van pirtûkan jî hatin pejirandin; di nav de Încîla Barnabas, her çend ew mijara xaçê înkar dike. (4) Em ê bibêjin ku hin kesan jî bawer dikirin ku Mesîh mirina xwe sexte kiriye, û ku ev plan bi hevrêziyek veşartî bi yek ji şagirtên wî, Yûsif, û bi hevkariya Pîlatosê walî, li ser şîreta jina wî, ku wî hişyar kiribû ku zirarê nede vî mirovê baş, hatiye pêkanîn. (5)
Ji ber vê yekê, rastî ne ew e ku Xiristiyanan texmîn kirine, ku Mesîh bi rastî hat xaçkirin û kuştin; lêbelê, ji destpêkê ve ew guman li ser vê mijarê dikirin, her çend ew paşê li hev hatin, û ev bizmarek bû ku wan ji pûtperestan mîras girtibû.
Ji ber vê yekê, rastî ew e ku Quran bi zelalî dibêje - "Derew ji paş ve an jî ji pêş ve rêyek tune ku bigihîje wê, û ew wehya Xwedayê Aqilmend û Pesndar e" (6) - Xwedayê Teala dibêje: "Û wan ew nekuşt, û ew ne jî xaç kirin, lê ew mîna wan bû. Û bi rastî, ew ên ku di wê de cuda bûn di gumanê de bûn. Ji bilî şopandina texmînan, wan tu zanîna wê tunebû. Û wan ew bi teqezî nekuşt. Lêbelê, Xwedê ew bilind kir cem xwe, û Xwedê Herî Zêde, Herî Zêde Aqilmend bû." (7) (Û ew nekuştin û ne jî ew xaç kirin, lê mesele ji wan re gumanbar bû. Û ewên ku li ser wî nakok in, bê guman di gumanê de ne û ji bilî ku ew li pey texmînan diçin, tu zanîna wan jê tune. Û wan ew nekuşt, lê Xwedê ew li cem xwe bilind kir. Û Xwedê serdest û jîr e.) (8)
