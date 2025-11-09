Nêrîna Qur’an û Tawratê derbarê “Hezretê Dawûd (S.X)”

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—Wekî di “Tawratê” de hatiye nivîsandin
Li babê 11an a Pirtûka Duyem a Şemwêlê, ev çirok tê gotin:
“Dawûd di Orşelîmê (Yerûşelêmê) may. Roja yekemê sibehê, ew ji ser nivînê xwe rabû û di ser sêwiyê mala xwe de meş dike. Li wir ji ser sêwiyê jineke dît ku xwe dişo. Ew jineke pir xweş bû.
Dawûd kesekî şand ku derbarê wê bipirse. Wê gotin: Ev jin Betşeba, keçê Elyam, û jinê Ûriya, ku ji qebîla Hittî ye.
Dawûd fermand kir ku ew jin bîne mala xwe. Ew jî hat û bi wî re li heman rojekê hev xew bûn. Paşê ew vegeriya mala xwe. Di demê din de ew jin hamil bû û mirovê xwe şand û got: “Ez hamil me.”
Dawûd fermand kir ku Ûriya bêne serê xwe. Paşê destnivîsêk ji bo serbazê xwe Yoab nivîsand û li destê Ûriyayê da û got: “Ûriyayê di pêşê şerê hêdî daxe û ji paş ve vegere ku ew were kuştin.”
Ûriya kuştî bû. Jinê wî gote da û berî ku jineke wî şewitandin, paşê Dawûd wê xwe kir jinê xwe û jin jineke kuştîbûye. Wê ji wî zarokek jidayî bû, lê ew kar di xwe de li ser rûyê Xwedê xwês nehat.”
Li babê 12an jî tê gotin:
“Dawûd jinê xwe Betşeba tesellî da û bi wê re hevdît. Wê zarokek dayî û wî navê Suleyman li ser wî daye.”
Bi vî awayî, di bin gotina Tawratê de tê gotin ku Suleyman ji jineke hatiye dinyayê ku Dawûd wê ji mêrê xwe girt û ji bo ku mêrê wê were kuştin xwenda plana xiyanetê.
Di babên 13 heta 16an jî tê gotin ku Abşalûm, kurê Dawûd, xwişkeke xweşnav ji nava xwişkan xwe heye, Tamar, û Amnûn (kurê din a Dawûd ji dêyeke din) li ser wê evîn dike û bi xilek xweş li ser wê xew dike. Paşê Abşalûm Amnûnê dikuje û bi dawiyê jî li dijî bavê xwe Dawûd destxistinê dike û wî bi leşkerê girîng jî qesir dike. Di nav çalakiyên wî de jî tê gotin ku “li ber hemû Îsraêlê, li ser jinên bavê xwe gihişt.”
________________________________________
Wekî dîtina Qur’anê
Mirovên Yêhudî bi vî awayî bi pîroztiya Hezretê Dawûdê lêdan û bi wê re qise û tûhmêtên nebaş girêdan.
Lê Qur’an hat ku navê peyamberanê ji her xeletî û nebaz û behûdiyê paqij bike, û Dawûd wekî bende û peyamberê pîroz nîşan bide:
«Û bîra bende me Dawûd bike, ku ew bi hêz û nikatên pir hate xelq kirin;
bêguman ew pir ji Xwedê re vegeriya ye.
Em çiyayên bi wî re fermandar kirin ku di şev û sibehê de Xwedê tespîh dikin.
Têyr jî di dorê wî de civiyan, hemû bi wî re vegeriya Xwedê kirin.
Em mîratê wî bi hêz kirin û wê hîkmet û gotina dadperwer da.»
(Sûret Sâd, ayetên 17–20)
«Û me ji bo Dawûd Suleyman da — çi bende yekê baş e, bêguman ew jî pir ji Xwedê re vegeriya ye.»
(Sûret Sâd, ayet 30)
«Ey mala Dawûd, ji bo sipasê Xwedê bixebitin; lê tenê kêmtirî yên ji bendeyên min ji bo Xwedê sipasdar in.»
(Sûret Sebe’, ayet 13)
Ev ayetan nîşan didin ku Qur’an çîroka bêedeb û xiyanetê ya li ser Dawûdê bi taybetî ya di Tawratê de tê gotin, qet nas dike, û wî wekî peyamberê paqij, bende û xwedatirs nîşan dide.
________________________________________
