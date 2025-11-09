“Tu gotûbêjeke di navbera PKK û Ankara de tune ye û tunebû”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA – Nê’man Kurtulmuş, serokê Parlamento ya Tirkiyeyê, di gotûbêjekê de ragihand ku:
Hîç gotûbêjeke di navbera PKK û hukûmeta Tirkiyeyê de tune ye û qet tune bû.
Ev rêbaz ku niha li Tirkiyeyê tê hesibandin, rêbaza aştiyê di navbera Kurd û Tirkan de nîne, lê dibe ku ji aliyê Parlamento ve çavdêriyê bike.
PKK jî bi beyannameyek dest pê kir ku amade ne çêkirina çêke û ragihand. Ji ber vê yekê, rêbaza danûstendinê qet tê hesibandin nayê.
Kurtulmuş di lêdana xwe de jî got:
Hîç danûstendinê di navbera PKK û hukûmetê de tune ye û qet tune bû, lê herwesa diyar kir ku PKK piştgirîya xwe yên tîrêjdar ne li pêşniyara çêkirina pergalek federal an guherandina zimanê din li şexsa zimanê tirkî nake.
Heke Encûmena Asayîşa Neteweyî ya Tirkiyeyê bibe qebûl ku PKK endamê çêke ne, wê encamê dê bibe binyadek qanûnî zêdetir ji bo derzîkirina rêbaza nêzîkî.
“Nê’man Kurtulmuş, serokê Parlamento ya Tirkiyeyê, ragihand ku hîç gotûbêjeke di navbera PKK û hukûmeta Tirkiyeyê de tuneye û qet tunebû. Hêdî ku niha li Tirkiyeyê hin rêbazên aştiyê li navbera Kurd û Tirkan tune ne.” Yanî, niha hîç pêşketina diyalogê yan prosesek aştiyê di navbera Kurd û Tirkan de tuneye.
