Îran darûyekî nû çêkir ku ji bo nexweşiyên xwînê (dermankirina penceşêra )(leukemia û lymphoma) tê bikar anîn. Ev darû dikare nîvê (95%) ji mesrefên d

9 November 2025 - 12:50
News ID: 1748404
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNÂ – Yek şîrketa zanistî ya Îranê serketî ye ku darûya dijî qênserê(penceşêrê) “Midovans” çêkirîye; ev darû mesrefa têkilîyê bi nexweşiyên leukemia myeloid akut yên ku guherîna FLT3 hene, heta 95% kêm dike. 🔹 Ev darû ku li ser têkildana “Midostaurin” hate çêkirin, tenê kêmkirina pêdivîya importê nayê berfireh kirin, lê jî dikare dirêjahiya jiyana nexweşan heta 5 sal zêde bike. Wersiyona Îranî bi mesrefa mehane ya têra 25 milyon toman tê pêşkêş kirin, lê wî di nav darûya derveyî de bi qîmeta zêdetir ji 13 hezar dolarê ye. ……………. Dawiya Peyam/
