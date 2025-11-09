Serokê Navenda Lêkolînên Stratejîk a “El-Îtehad” ya Îraqê di gotûbêja xwe ya bi Abna re de wisa got:Emrîka dixwaze Îraq ji Îran dûr bike / Bandora da

Li gorî ragihandina ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehl-ulbeytê (s.x) — ABNA — Di hemû bajar û parêzgehên Îraqê de, dirojek Şemiyê de “bêdengiya hilbijartinê” dest pê kir.
Di vê dema bêdengiyê de, partî û hêzên siyasî nehêner in ku bi her awayekî ji bo kampanyayên xwe an jî bernameya namzedan reklame bike heta dawiyê pergala dengdanê.
Berê, Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan tekitî kiribû ku: “Qada bêdengiya hilbijartinê ji saet 7 ê sibehê roja Şemiyê dest pê dike û heta dawiyê dengdana giştî dewam dike. Li gorî vê pêşniyarê, her çalakiyekî reklameyî an şandina mesajên têgihiştinê ji hêla namzedan an lîsteyan ve di vê dema de dema hilbijartinê de wê wekî şikestî vekirî ya qanûnê hate hesibandin û li dijî wan karûbarên qanûnî ê were girtin.”
Hilbijartinên perlemanî yên şeşemîn a Îraqê dê di 20 Aban 1404 (11 Tişrîn 2025) de bibe. Di vê serdemê de, zêdetirî ji 21 mîlyon kes mafê dengdanê hene û bi heman demê 9 hezar namzed ji navbera 31 yekîtiya hilbijartinê ji bo 329 kursîya Encûmena Nûneran bi hev re reqbete dikin.
Ev hilbijartin gelek girîng e, ji ber ku parlemanê nû ne tenê alîkarî dike di pêşkêşkirina kabîneya hukûmetê de, lê her weha serokê dewletê Îraqê jî hilbijêre; ev jî bi rêkê rast bi ser avakirina hêz û aramîya siyasî ya welêtê tesîr dike.
Di vê dorê de, guhertinên nû di qanûna hilbijartinê û di rêbazên parçe kirina deverên hilbijartinê de hatine çêkirin. Di hundirê wan de, di her parêzgehê de çend deverên hilbijartinê yekbûne, û rêbazên hilbijartinê li ser bingeha kestên ku zêdetirî deng wergirtin, ne li ser sînorê deng ji bo her kursîyê. Ev guhertin çalakiya rexbetê ya navbera namzedan û yekîtîyan zêde kir û çarena domekir.
Di dorê siyasî ya vê carê de, beşdariya partî û yekîtîyên şîa, kurd û suni di rexebeta hev de gelek zêde hatine bibîranîn, û ev yek ji bo hilbijartinên herî girîng û çareser dikar a salên dawîya Îraqê ye.
Ji bo lêkolîna derengiya hilbijartinên perlemanî yên Îraqê û rewşa siyasî ya welêtê di rojên kêmtirîn berê hilbijartinê de, bi Mahmûd El-Haşemî, xebatkarê siyaseta derve û serokê navenda lêkolînên stratejîk “El-Ettehad” ya Îraqê, gotûbêjek me kir:
________________________________________
Erê, mazrûyê siyasî ya Îraqê di ser rêya hilbijartinan de
ABNA: Hûn çi wisa têgihiştin ji mazrûyê siyasî û joa hilbijartinan di Îraqê de, di navbera partî û hevserokên siyasî, û jî di astê civakî de, li gorî şandiyên dawî yên beşdariyê?
El-Haşimî: Em bawer in ku Komîsyona Bilind a Hilbijartinan di pêşketina amade kirinê de, çi ji aliyê lojîstîkê û çi ji aliyê şopandina şikestiyan de, serketî bûye. Heyeta Ragihandin û Pêwendiyan jî di kontrolkirina çalakiyên medyayî yên namzedan de karê baş kir û gelek şikestiyan tomarkir û cezayên pêkanî kir. Hêzên ewlekariyê jî amadehiyên xwe yên tevahî ragihand ku ew ê ewlehiya pêwîst ji bo hilbijartinan di demê xwe de pêşkêş bikin.
Di alîyekî din de, hemû yekîtî û hevpeyvînên siyasî bernameyên xwe bi rêya medya guhertin. Di destpêkê de, bi sedema karê nexweş a hukumetên pêş û encûmena nûneran, xelk pir bêzok û bêdil bû li ser beşdariyê. Lê bi hêza rêxistinên dînî, çandî û medya, alîkarî kir ku hewl û hêviyên xelkê bo beşdariyê zêde bibe, û li gorî lêkolînên dawî, ew hewldan zêde bûye.
________________________________________
Rexbet li sê frontên sereke: şîa, kurd û suni
ABNA: Li gorî we, kîjan partî an yekîtî hîn şansa zêdetir hene ji bo serketin di nav şîayan, kurdan û suniya de?
El-Haşemî: Partiyên kevne, çi kurd, çi şîa û çi suni, hîn jî ser bazara hilbijartinan domin dikin. Di Herêma Kurdistanê de, du partîyên sereke — Partiya Demokrat a Kurdistan (PDK) û Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê (YNK) — li ber hev re li ser kursîyên zêdetir reqebetin, lê partîyên dijminên wan wekî Goran (Guhertin), Neslê Nû, û partîyên Îslamî hewl dikin kursîyên zêdetir bigirin.
Di deverên rojavayî ya Îraqê de jî partîyên suni bi hev reqebetin. Yekîtiya Taqaddum, bi serokiya Mohammed El-Halbousî, seroka pêşî ya parlemanê, ku di 2021 de encamên baş hatibû destnîşan kirin, hêvî tê kirin ku di vê dorê de jî kursîyên zêdetir bigire.
Yekîtiya Rêveberiya Yekbûyî ya Ehlisunne di hundirê xwe de hem Mahmûd El-Meşhedanî, hem Xemîs El-Xincer, hem Mesnî El-Semerraî, hem Ehmed El-Cebûrî, hem jî Ziyad El-Cenebî dihewîne. Ew bawer in ku Yekîtiya El-Azm reqebeta qelew dê bi Halbousî re di El-Anbarê (15 kursî) û jî kursîyên suniyan li Bexdad bike, lê li gorî me, lîsteya Halbousî hêj berzter e.
________________________________________
Rexebeta girîng di nav şîayan de: El-Sudanî û El-Malikî
Di nav hêzên şîayî de, Yekîtiya Avakirina Nû û Pêşketinê bi serokiya Muhammed Şi‘a El-Sudanî, serokwezîrê Îraqê, têketiye hilbijartinê. Di hundirê wê de Ceriya El-Furatîn, El-Wataniyê ya Eyad El-Alawî, Hereketa Atâ ya Faleh El-Feyad, Grûba Cund El-Îmam ya Ehmed El-Esedî, Ebda‘ Kerbelayê ya Nesîf El-Xetabî, Komela Ecilan ya Muhammed El-Seyhûd û Yekîtiya Hulûl ya Muhammed Sahib El-Deracî hene.
Yekîtîyên şîayî yên din wekî Dewleta Qanûn ya Nûrî El-Malikî, El-Esas ya Muhsen El-Mendelawî, El-Mecelis El-E‘la ya Hemam Hemûdî, û Partiya Eqtedar El-Wetan ya Abdulhuseyn Abtan jî bi awayekî serbixwe beşdar dibin.
Her weha, Teyara Hikme ya Ammar El-Hekîm û Yekîtiya Nesr ya Haydar El-Ebâdî bi hev re di çarçoveya Yekîtiya Quwey Dewletê Wetanî têne beşdarî.
Hereketa Asa’ib Ehli’l-Haq ya Qeys El-Xez‘alî jî bi lîsteyek serbixwe bi navê Sadiqûn, bi serokiya Neîm El-Ebudî (wezîra perwerdehiya bilind), têketiye hilbijartinê.
Li gorî me, lîsteya Dewleta Qanûn ya Nûrî El-Malikî wê rêqeba sereke ya yekîtiya Avakirina Nû û Pêşketinê ya Sudanî be.
________________________________________
Tesîra faktorên derve li ser hilbijartinên Îraqê
ABNA: Hûn çawa tesîra hêzên derve li ser encamên hilbijartinan di Îraqê de têgihiştin?
El-Haşemî: Em bawer in ku ev hilbijartinên perlemanî yên Îraqê yek ji wan hilbijartinan in ku zêdetirîn dagirkeriya derve tê de heye, ji ber ku ew di nav dema guherandina gelek girîng a herêmî de tê diçî, wekî operasyona Tûfan El-Aqsa, guherandinên li Sûriyê, û xwedandina nîzamê nû ya pir-qutbî bi serokatiya Çînê.
Hêzên gulfê bi desteka Emrîkayê dixwazin krîzên nû di navbera Îraq û Îranê de biafirînin û têkiliyên wan wekî amade ji bo pêkanîna projeha peymanên Îbrahîmî bi Îsraêlê bikin. Ji ber vê yekê, parê siyasî bi awayekî fireh tê bikaranîn da ku li ser encamên hilbijartinê tesîr bike.
Lê gelê Îraqê ji vê plana agah e û hewl dide destpêkek nû biafirîne ku di wê de serweriya dewletê biparêze, ji biharên neteweyî di çarçoveya serbixwepî re bi kêmanî bibe, û têkiliyê bi Îran wekî têkiliyeke rastîn û xweser di nav du welatên cîran û bi girêdana dîrokî, olî û civakî re dizane.
________________________________________
Dîtina Îran û Emrîka ji hilbijartinên Îraqê
ABNA: Çi cuda ye di têgihiştina Îran û Emrîkayê de li ser hilbijartinên vê dorê bi dawiyê?
El-Haşimî: Bê guman, Îran wekî welatekî cîran bi balê xwe hilbijartinên Îraqê dişopîne, ji ber ku Îraq welatekî cîran e û hevsengiya gelek hene. Îran tê zanin ku projeya Emrîkayê di hewlê ye ku navbera welatên îslamî têqî bike û rejîma sîyonîstî bi xeyrê ummeta îslamî ve bilind bike. Ji ber vê yekê, Îran lêkolîna rewşên Îraqê dike û hez dide rola pêşeng û yekbûyîya Îraqê di herêma de, bi taybetî di piştgiriyê ji davaya Filistînê re.
Li aliyê din, Emrîka dixwaze Îraq ji Îran dûr bixe û wê bi planên welatan ku bi Îsraîlê normalîzasyonê dikin têkevê. Lê bê guman, di dawiyê de Emrîka têk dibe, û encamên hilbijartinê dê bi vê binêreya mirovê welatparêz a iraqî were destnîşan kirin, ku têkiliyê bi Îran wekî bingehê hevkarî ya sereke li dijî hêzên istikbarî dizane.
________________________________________
Dawiya Peyamê
Etîket: Hilbijartin — Îraq — Îran — Nûrî El-Malikî — Haydar El-Ebâdî — Seyid Ammar El-Hekîm — Qeys El-Xez‘alî
Serokê Navenda Lêkolînên Stratejîk a “El-Îtehad” ya Îraqê di gotûbêja xwe ya bi Abna re de wisa got:Emrîka dixwaze Îraq ji Îran dûr bike / Bandora da
Mahmûd El-Haşemî, bi rêkeftina li ser tesîra bilind a faktorên derve li ser encamên hilbijartinên perlemanî yên ê bê êdî di Îraqê de, wisa got: Emrîka hewl dide Îraq ji Îran dûr bike û wê bi planên rewilatkarên welatan ku bi Îsraêlê re normalîzasyonê dikin, têkevê. Bê guhêrxistin, Emrîka di dawiyê de bi ser neketinê re dihêle, û encamên hilbijartinan dê li gorî binêreka welatparêz û mirovperwer a iraqî were destnîşan kirin, ku têkiliyê bi Îran wek yek ji bingehên sereke yên hevkarî û têkildarî li dijî hêzên istikbarî dizane.
Li gorî ragihandina ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehl-ulbeytê (s.x) — ABNA — Di hemû bajar û parêzgehên Îraqê de, dirojek Şemiyê de “bêdengiya hilbijartinê” dest pê kir.
Your Comment