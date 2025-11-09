Îran dizanibû ku ew ê êrîşî tesîsên wê yên nukleerî bikin!

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA— Serdar Xulamreza Celalî, serokê rêxistina kêmkirina xesaretên qezayê li Îran, di gotarekê de piştgiriya vê wîrayê da ku hêrsên berê yên li ser navendên atômî bi awayekî şîmanî hatine kirin. Ew got ku plana "Şehîd Fexrîzade" ji bo berxwedana şîmanî ya li dijî hêrsên li ser navendên atômî pêşî operasyonê "Belêni Rastî 2" hatî amadekirin.
Gotinên wî:
• Di vê planê de têgihiştinê li ser amancên civakî û diyarkirina erka serokê desthilatdar bû.
• Ji ber têkiliyên civakî û tirsên gel, serokên desthilatdar planê bi awayekî medyayî nîşan dan û tenê manewrayekê sinorî li Kaşan hatî kirin.
Celalî zêde kir:
• Manewrên meydanî li navendên atômî yên Fordo, Natanz û Îsfahan û di bajaran Qom, Îsfahan û Kaşan de hatin kirin, da ku amadebûna operasyonî û hevahengiya navbera rêveberiyên cûda bêtin zêde.
• Wî bi îşaretê kir ku manewrên berê di şerê 12 rojan de, di xaliya qedexekirina amonyak û kolor de, bi kêmtir kirina çalakiyan û veguhastina amûrên teknîkî, karîger bûn.
• Piştî hêrsê Amerîkayê li ser navendên atômî, bi pîvanên radioaktif û lêkdanên meydanî, diyar bû ku neçûkîya navokê nehatîye girtin û rewşa tevahî li bin kontrolê ye.
