JIYANA FATIMÎ: SERPÊYA ZANÎNÊ DI JIYANA ÎNFALÊN AGAHDAR(HIŞMEND)A

9 November 2025 - 11:31
Li rêwîtiya jiyanê ya Fatîmî, zanist cihê sereke digire; ew tenê bingehê takwa û îmânê rastîn nîne, lê her weha amûrê hêzdar ji bo ronahiyê, parastina mînat û rêberiya xwendevanên saleh û rêvebirina agahdar a jiyanê ye. Hazretê Zehrâ (s.x) bi zanistê derûnî ya xwe, nimûneyek ji bo jiyana agahdar pêşkêş kir ku di wê de zanist di hemû qada jiyanê, ji kesayetiya xwe heta civakî, rolê sereke dike. Rêwîtina vê şêwazê, wateya qedrê danê zanistê ku civakê bi rêya hîkmeta xwe û hidayetê rênc dike.

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA— Jiyana Fatimî, komek ji nirx û kiryaran e ku ji sira (riweya jiyanê) ya Xanima Fatimeya Zehra (s.x.l.), keça pîroz a Pêxemberê Ekreem (s.x.a), derdikeve. Ev şêwaza jiyanê ne tenê mînak e ji bo jiyana kesayetî û malbatî, lê di hemû aliyên wê de, şopên zanîn, agahdarî û nihêrînek kûr xuya dibin. Xanima Zehra (s.x.), ku li cem wehy û risaletê mezin bû, girîngiyeke taybetî dida zanîn û zanînê, û wê weke ronahiyek ji bo jiyana bi agahî didît. Ev gotar li ser cîhê zanînê di jiyana Fatimî de radiweste.

1. ZANÎN, BINEYÊ TEQWA Û ÎMANA RASTÎN:

Di dîtina Îslamî de, zanîn û îman bi hev re neqetiyayî ne. Teqwaya rastîn, ji nasîna kûr a Xwedê û zanîna dinyayê tê. Xanima Zehra (s.x), bi nasîna xwe ya temam a Perwerdê, di asta herî bilind a teqwayê de jiyandî. Ev nasîn, ne ji dûrxistina korane, lê ji zanîneke kûr a li ser prensîbên dîn, yekîtiya Xwedê (Tewhîd), pêxemberîtî (Nubet) û roja qiyametê (Me'ad) peyda dibû. Wê girîngiya zanînê ji bo xurtkirina bingehên îmanê dizanî û dizanî ku mirovê zana bi awayekî zelaltir li ser riya xizmetê (ubudiyyet) dimeşe.

 “Bi rastî, ji bendeyên Xwedê tenê ew kesên zana ji wî ditirsin. Bi rastî, Xwedê Biqûret û Efûkar e.”* (1)

Ev ayet bi zelalî dibêje ku tirsî rastîn ji Xwedê ji bo zanan e. Xanima Zehra (s.x.l.), bi zanîn û nasîna xwe ya kûr a bi eslê Xwedê, mîsala berbiçav a vê ayetê bû û di asta herî jor a tirs û teqwayê de jiyandî.

2. ZANÎN, AMAREK JI BO RONAHÎKIRIN Û PARASTINA HAQÎQETÊ:

Jiyana Xanima Zehra (s.x) piştî wefata Pêxemberê Ekreem (s.a.w.), serdemeke tijî dijwarî bû ku pêwîstiya wê bi ronahîkirin û parastina rastiyê hebû. Wê bi zanîna xwe ya temam a li ser Qur'anê û Sunneta Pêxemberî, ji zanîna xwe weke amûrek bi hêz ji bo parastina wilayetê û ravekirina rastiyan bi kar anî. Xutbeya wê ya Fedekiyê, lûtkeya hunera axaftinê û kûrahiya zanîna wê ye, ku tê de, bi îsbatên xurt ên Qur'anî û pêxemberî, civak ronahî kir. Ev xutbe nîşan dide ku zanîn ji bo wê tenê ji bo zanînê nebû, lê ji bo kirin û helwesta li ser riya rastiyê bû.

3. TEŞVÎK KIRIN JI BO ZANÎNÊ Û PERWERDEKIRINA ZANAN:

Xanima Zehra (s.x.l.) ne tenê bi xwe zanayekî hêja bû, lê belê baleke taybetî jî dida perwerdekirina zarokên zana û pêşketî. Zarokên wê, Îmam Hesen (a.s.) û Îmam Huseyn (a.s.) û Xanima Zeynep (s.x.a.), her yek di zanînên Îslamî û mirovî de pêşengên dema xwe bûn. Ev nîşan dide ku di jiyana Fatimî de, xwendin û perwerdekirina nifşekî zana cihekî gelekî girîng digire. Wê mala xwe kiribû dibistanek ji bo hînbûnê û jinên din jî ji bo bidestxistina zanînê dihatin ba wê.

 “Bêje: Gelo ew kesên ku dizanin û ew kesên ku nizanin wek hev in? Belê, tenê kesên aqil (xwedî bîr) diwîrin (bi xwezayî fêr dibin).”* (2)

Ev ayet, tekezkirineke aşkere ye li ser cudahiya cihê zanan û bêzanan û nirxê zanînê bi awayekî zelal diyar dike. Xanima Zehra (s.x.l.) bi helwest û gotinên xwe, mîsala vê ayetê bû û her tim girîngiya zanan û pêwîstiya hînbûnê tekezdikir.

4. ZANÎN DI RÊVEBIRINA MALA Û MALBATÊ DE:

Zanîn di jiyana Fatimî de, tenê bi nasîna dînî sînordar nemabû, lê di rêveberiya karên malê û perwerdekirina zarokan de jî xuya dikir. Xanima Zehra (s.x.l.) bi aqilî û zanaî, karên malê birêve dibir û di perwerdekirina zarokên xwe de, ji baştirîn rêbazên perwerdeyê sûd werdigirt. Ev yek nîşan dide ku zanîn di hemû warên jiyanê de, di nav de jiyana malbatî, rola bingehîn dilîze û xwedîbûna zanîna pêwîst ji bo her jinek û mêrekî di jiyanê de girîng e.

5. ZANÎN, RÊYA ÇAREKIRINA JI BO PARÊZIN Û PIRSGIRÊKÊN CIVAKÎ:

Di her serdemekê de, civak bi pirsgirêk û zehmetiyan re rûbirû dimîne ku çareserkirina wan bi nihêrîn, analîz û zanînê ve girêdayî ye. Xanima Zehra (s.x.l.) di dema xwe de, bi wê nihêrîna kûr û agahdariya xwe ya li ser rewşa civakê, sedemên pirsgirêkan digirt û çareseriyên mentiqî pêşkêş dikir. Xutbeya Fedekiyê ya wê, ji bilî aliyê parastina rastiyê, naveroka analîzên kûr ên rewşa siyasî û civakî ya wê demê ye ku nîşana wê nêrîna zanistî û agahdar a wê li ser karên civakê ye.

 “Xwedê ew kesên ku bawerî anîne ji we, û ew kesên ku zanîn ji wan re hatiye dayîn, di pileyan de bilind dike. Û Xwedê bi her tiştê ku hûn dikin agahdar e.”* (3)

Ev ayet, sozdayîna Xwedê ye ji bo bilindkirina cihê zanan û bawermendan. Xanima Zehra (s.x.l.) bi zanîn û îmana xwe, gihîşte bilindtirîn pileya mirovahiyê û jiyana wê, nimûneyek geş e ji bicihanîna vê sozdayîna Xwedê.

**Encam:** Cihê zanînê di jiyana Fatimî de, cihêkî navendî û bêhempa ye. Zanîn ji bo Xanima Zehra (s.x.l.) ne tenê amûrek ji bo nasînbûnê bû, lê weke ronahiyek ji bo jiyana bi agahî, parastina rastiyê, perwerdekirina neslekên saxlem û rêveberiya hişmend a karên jiyanê bi kar dihat. Şopandina vê sîrê, tê wateya nirxdanîna zanînê di hemû aliyên jiyanê de; zanînek ku ne tenê dibe sedema teqwaya rastîn, lê herwiha civakê ber bi pêşketin, bîr û serfiraziyê ve dibe.

**Notên Paşîn (Piştgirî):**
1.  Sûreya Fatir / Ayet 28
2.  Sûreya Zumir / Ayet
3.  Sûreya Mucedêle / Ayet 11

**Nivîskar:** Bano F. Dildarî (Lêkoler, Şêwirmendê Malbatê, Çalakvana Medya û Înternetê)

**Nîşanên sereke (Tags):**
*   Cihê Zanînê
*   Jiyana Fatimî
*   Jiyana bi Agahî

