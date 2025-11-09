JIYANA FATIMÎ: SERPÊYA ZANÎNÊ DI JIYANA ÎNFALÊN AGAHDAR(HIŞMEND)A

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA— Jiyana Fatimî, komek ji nirx û kiryaran e ku ji sira (riweya jiyanê) ya Xanima Fatimeya Zehra (s.x.l.), keça pîroz a Pêxemberê Ekreem (s.x.a), derdikeve. Ev şêwaza jiyanê ne tenê mînak e ji bo jiyana kesayetî û malbatî, lê di hemû aliyên wê de, şopên zanîn, agahdarî û nihêrînek kûr xuya dibin. Xanima Zehra (s.x.), ku li cem wehy û risaletê mezin bû, girîngiyeke taybetî dida zanîn û zanînê, û wê weke ronahiyek ji bo jiyana bi agahî didît. Ev gotar li ser cîhê zanînê di jiyana Fatimî de radiweste.
1. ZANÎN, BINEYÊ TEQWA Û ÎMANA RASTÎN:
Di dîtina Îslamî de, zanîn û îman bi hev re neqetiyayî ne. Teqwaya rastîn, ji nasîna kûr a Xwedê û zanîna dinyayê tê. Xanima Zehra (s.x), bi nasîna xwe ya temam a Perwerdê, di asta herî bilind a teqwayê de jiyandî. Ev nasîn, ne ji dûrxistina korane, lê ji zanîneke kûr a li ser prensîbên dîn, yekîtiya Xwedê (Tewhîd), pêxemberîtî (Nubet) û roja qiyametê (Me'ad) peyda dibû. Wê girîngiya zanînê ji bo xurtkirina bingehên îmanê dizanî û dizanî ku mirovê zana bi awayekî zelaltir li ser riya xizmetê (ubudiyyet) dimeşe.
“Bi rastî, ji bendeyên Xwedê tenê ew kesên zana ji wî ditirsin. Bi rastî, Xwedê Biqûret û Efûkar e.”* (1)
Ev ayet bi zelalî dibêje ku tirsî rastîn ji Xwedê ji bo zanan e. Xanima Zehra (s.x.l.), bi zanîn û nasîna xwe ya kûr a bi eslê Xwedê, mîsala berbiçav a vê ayetê bû û di asta herî jor a tirs û teqwayê de jiyandî.
2. ZANÎN, AMAREK JI BO RONAHÎKIRIN Û PARASTINA HAQÎQETÊ:
Jiyana Xanima Zehra (s.x) piştî wefata Pêxemberê Ekreem (s.a.w.), serdemeke tijî dijwarî bû ku pêwîstiya wê bi ronahîkirin û parastina rastiyê hebû. Wê bi zanîna xwe ya temam a li ser Qur'anê û Sunneta Pêxemberî, ji zanîna xwe weke amûrek bi hêz ji bo parastina wilayetê û ravekirina rastiyan bi kar anî. Xutbeya wê ya Fedekiyê, lûtkeya hunera axaftinê û kûrahiya zanîna wê ye, ku tê de, bi îsbatên xurt ên Qur'anî û pêxemberî, civak ronahî kir. Ev xutbe nîşan dide ku zanîn ji bo wê tenê ji bo zanînê nebû, lê ji bo kirin û helwesta li ser riya rastiyê bû.
3. TEŞVÎK KIRIN JI BO ZANÎNÊ Û PERWERDEKIRINA ZANAN:
Xanima Zehra (s.x.l.) ne tenê bi xwe zanayekî hêja bû, lê belê baleke taybetî jî dida perwerdekirina zarokên zana û pêşketî. Zarokên wê, Îmam Hesen (a.s.) û Îmam Huseyn (a.s.) û Xanima Zeynep (s.x.a.), her yek di zanînên Îslamî û mirovî de pêşengên dema xwe bûn. Ev nîşan dide ku di jiyana Fatimî de, xwendin û perwerdekirina nifşekî zana cihekî gelekî girîng digire. Wê mala xwe kiribû dibistanek ji bo hînbûnê û jinên din jî ji bo bidestxistina zanînê dihatin ba wê.
“Bêje: Gelo ew kesên ku dizanin û ew kesên ku nizanin wek hev in? Belê, tenê kesên aqil (xwedî bîr) diwîrin (bi xwezayî fêr dibin).”* (2)
Ev ayet, tekezkirineke aşkere ye li ser cudahiya cihê zanan û bêzanan û nirxê zanînê bi awayekî zelal diyar dike. Xanima Zehra (s.x.l.) bi helwest û gotinên xwe, mîsala vê ayetê bû û her tim girîngiya zanan û pêwîstiya hînbûnê tekezdikir.
4. ZANÎN DI RÊVEBIRINA MALA Û MALBATÊ DE:
Zanîn di jiyana Fatimî de, tenê bi nasîna dînî sînordar nemabû, lê di rêveberiya karên malê û perwerdekirina zarokan de jî xuya dikir. Xanima Zehra (s.x.l.) bi aqilî û zanaî, karên malê birêve dibir û di perwerdekirina zarokên xwe de, ji baştirîn rêbazên perwerdeyê sûd werdigirt. Ev yek nîşan dide ku zanîn di hemû warên jiyanê de, di nav de jiyana malbatî, rola bingehîn dilîze û xwedîbûna zanîna pêwîst ji bo her jinek û mêrekî di jiyanê de girîng e.
5. ZANÎN, RÊYA ÇAREKIRINA JI BO PARÊZIN Û PIRSGIRÊKÊN CIVAKÎ:
Di her serdemekê de, civak bi pirsgirêk û zehmetiyan re rûbirû dimîne ku çareserkirina wan bi nihêrîn, analîz û zanînê ve girêdayî ye. Xanima Zehra (s.x.l.) di dema xwe de, bi wê nihêrîna kûr û agahdariya xwe ya li ser rewşa civakê, sedemên pirsgirêkan digirt û çareseriyên mentiqî pêşkêş dikir. Xutbeya Fedekiyê ya wê, ji bilî aliyê parastina rastiyê, naveroka analîzên kûr ên rewşa siyasî û civakî ya wê demê ye ku nîşana wê nêrîna zanistî û agahdar a wê li ser karên civakê ye.
“Xwedê ew kesên ku bawerî anîne ji we, û ew kesên ku zanîn ji wan re hatiye dayîn, di pileyan de bilind dike. Û Xwedê bi her tiştê ku hûn dikin agahdar e.”* (3)
Ev ayet, sozdayîna Xwedê ye ji bo bilindkirina cihê zanan û bawermendan. Xanima Zehra (s.x.l.) bi zanîn û îmana xwe, gihîşte bilindtirîn pileya mirovahiyê û jiyana wê, nimûneyek geş e ji bicihanîna vê sozdayîna Xwedê.
**Encam:** Cihê zanînê di jiyana Fatimî de, cihêkî navendî û bêhempa ye. Zanîn ji bo Xanima Zehra (s.x.l.) ne tenê amûrek ji bo nasînbûnê bû, lê weke ronahiyek ji bo jiyana bi agahî, parastina rastiyê, perwerdekirina neslekên saxlem û rêveberiya hişmend a karên jiyanê bi kar dihat. Şopandina vê sîrê, tê wateya nirxdanîna zanînê di hemû aliyên jiyanê de; zanînek ku ne tenê dibe sedema teqwaya rastîn, lê herwiha civakê ber bi pêşketin, bîr û serfiraziyê ve dibe.
**Nivîskar:** Bano F. Dildarî (Lêkoler, Şêwirmendê Malbatê, Çalakvana Medya û Înternetê)
